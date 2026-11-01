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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Trinchieri po klausimo apie Walkerį sukritikavo žurnalistės kūno kalbą

2026-11-01 15:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-01 15:00
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Graikijos lygoje Salonikų PAOK ekipa 63:53 nugalėjo to paties miesto „Iraklis“ krepšininkus, o po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje griežtai pasisakė nugalėtojų treneris Andrea Trinchieri.

Trinchieri po klausimo apie Walkerį sukritikavo žurnalistės kūno kalbą

Graikijos lygoje Salonikų PAOK ekipa 63:53 nugalėjo to paties miesto „Iraklis“ krepšininkus, o po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje griežtai pasisakė nugalėtojų treneris Andrea Trinchieri.

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Stratego buvo paklausta apie Lelando Walkerio pasirašymą, su kuriuo PAOK sudarė ilgalaikį kontraktą, bet iškart paskolino Klužo Napokos „U-BT“ komandai.

„Gerbiu jūsų klausimą, bet į jį turėtų atsakyti žmogus, kuris stovi už jūsų. Esu susikoncentravęs į komandą, kurią treniruoju dabar. Manau, nepagarbu yra manęs klausti to, ir klausimą turėtumėte pateikti kitiems asmenims“, – teigė italas.

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Vis tik net ir užbaigęs atsakymą strategas nenurimo ir sureagavo į klausimą uždavusios žurnalistės reakciją.

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„Atsiprašau, bet man nepatinka jūsų kūno kalba. Kodėl aš turiu kalbėti apie žaidėją, kurio čia nėra, kai dabar komandoje yra 15 žaidėjų. Aš turiu atsakomybes prieš savo žaidėjus. TIkiu, kad nėra jokios prasmės.. Pabandykite suprasti, ką jums sakau. Mano darbas nėra kalbėti apie tai, kadangi tai yra kažkas, ką klubas daro ateičiai. Aš nenoriu dalintis mintimis apie žaidėją, kurio nėra su manimi komandoje“, – dėstė specialistas iš Italijos.

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