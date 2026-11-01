Trinchieri po klausimo apie Walkerį sukritikavo žurnalistės kūno kalbą

Stratego buvo paklausta apie Lelando Walkerio pasirašymą, su kuriuo PAOK sudarė ilgalaikį kontraktą, bet iškart paskolino Klužo Napokos „U-BT“ komandai.
„Gerbiu jūsų klausimą, bet į jį turėtų atsakyti žmogus, kuris stovi už jūsų. Esu susikoncentravęs į komandą, kurią treniruoju dabar. Manau, nepagarbu yra manęs klausti to, ir klausimą turėtumėte pateikti kitiems asmenims“, – teigė italas.
Vis tik net ir užbaigęs atsakymą strategas nenurimo ir sureagavo į klausimą uždavusios žurnalistės reakciją.
„Atsiprašau, bet man nepatinka jūsų kūno kalba. Kodėl aš turiu kalbėti apie žaidėją, kurio čia nėra, kai dabar komandoje yra 15 žaidėjų. Aš turiu atsakomybes prieš savo žaidėjus. TIkiu, kad nėra jokios prasmės.. Pabandykite suprasti, ką jums sakau. Mano darbas nėra kalbėti apie tai, kadangi tai yra kažkas, ką klubas daro ateičiai. Aš nenoriu dalintis mintimis apie žaidėją, kurio nėra su manimi komandoje“, – dėstė specialistas iš Italijos.
Paok’s coach Andrea Trinchieri, answered the journalist’s question about the new signing for the next season, Leland Walker. 🎙️👀 #PAOK #paokbc #andreatrinchieri https://t.co/EmcCcUL55N— Basketball Sphere (@BSphere_) October 31, 2026
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