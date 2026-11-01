Tokijo finale pralaimėjusi Fernandez atskleidė skaudžią netektį: „Žinau, kad dabar žvelgi į mus iš aukštai“

Sekmadienį vykusiame finale L. Fernandez 6:4, 5:7, 2:6 nusileido rusei Dianai Shnaider. Kanadietei tai buvo jau antras iš eilės pralaimėtas finalas Azijos turnyrų serijoje. Prieš tai ji triumfavo Singapūre, o praėjusią savaitę Ningbo turnyro finale nusileido Elenai Rybakinai.
Vis dėlto po susitikimo vykusioje apdovanojimų ceremonijoje tenisininkės mintys buvo toli nuo teniso. Savo kalboje ji padėkojo komandai ir šeimai, o vėliau atskleidė skaudžią asmeninę netektį.
„Noriu padėkoti savo šeimai, kuri dabar yra namuose. Šiandien sulaukėme blogų žinių, tačiau labai dėkoju už visą palaikymą ir žinutes. Tai man labai daug reiškia. Lolo, žinau, kad dabar žvelgi į mus iš aukščiau. Ačiū, kad visada buvai stiprus ir mus palaikei. Žinau, kad iš ten mumis rūpinsiesi“, – susigraudinusi kalbėjo L. Fernandez, pagerbdama mirusį senelį.
Leylah Fernandez on the passing of her grandfather: “Uh, Lolo, I know you’re looking down on us, so thank you for always being strong and supporting us. And I know you’re gonna take care of us from above, so thank you.” 🤍🕊️ #Vamos. Allez. Laban. #torayppo https://t.co/DQMTMVXja7— Leylah Fernandez fanpage (@leylah_fanpage) November 1, 2026
Žodis „Lolo“ yra filipinietiškas senelio pavadinimas. Kanadietės šeima turi filipinietiškų šaknų.
Nepaisant skaudžių asmeninių išgyvenimų, L. Fernandez pastaruoju metu demonstruoja puikią sportinę formą. Po sėkmingo pasirodymo Azijoje ji turėtų pakilti į 19-ąją pasaulio reitingo vietą ir sugrįžti į geriausiųjų dvidešimtuką.
Tiesa, dar nėra aišku, ar po pastarųjų įvykių ir įtempto varžybų grafiko kanadietė dalyvaus Honkongo turnyre. Jo pirmajame rate jai numatyta akistata su buvusia „Australian Open“ čempione Sofia Kenin.
18-metė slovakė Mia Pohankova (WTA-144) sensacingą savo žygį Tokijuje baigė pusfinalyje. Jame slovakė 4:6, 6:7 (7:9) nusileido D. Shnaider, nors pirmajame sete turėjo 2 geimų persvarą (4:2), o antrajame – „set pointą“.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.