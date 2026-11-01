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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Kate Douglass 100 m laisvuoju stiliumi rungtyje pagerino sau priklausiusį pasaulio rekordą

2026-11-01 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 13:06
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JAV plaukikė Kate Douglass įspūdingai užbaigė šalies atrankines varžybas į pasaulio trumpo baseino čempionatą. Ji pagerino sau pačiai priklausiusį pasaulio rekordą 100 m laisvuoju stiliumi rungtyje ir iškovojo jau ketvirtąją pergalę šią savaitę.

Kate Douglass | Scanpix nuotr.

JAV plaukikė Kate Douglass įspūdingai užbaigė šalies atrankines varžybas į pasaulio trumpo baseino čempionatą. Ji pagerino sau pačiai priklausiusį pasaulio rekordą 100 m laisvuoju stiliumi rungtyje ir iškovojo jau ketvirtąją pergalę šią savaitę.

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Vestmonte, Ilinojaus valstijoje, vykusiose varžybose K. Douglass distanciją įveikė per 49.64 sek. Ankstesnis jos pasaulio rekordas (49.93 sek.) buvo pasiektas 2025 metais.

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Amerikietė šiose atrankos varžybose pasižymėjo ir kitose rungtyse. Ji pakartojo treniruočių partnerės Gretchen Walsh pasaulio rekordą 50 m laisvuoju stiliumi sprinte, taip pat triumfavo 200 m plaukimo krūtine ir 200 m kompleksinio plaukimo rungtyse.

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Tai reiškia, kad gruodžio 1–6 dienomis Pekine vyksiančiame pasaulio trumpo baseino čempionate K. Douglass galės varžytis visose keturiose rungtyse. Pekine bus lenktyniaujama 25 metrų ilgio baseine, o olimpinėse žaidynėse ir daugumoje svarbiausių vasaros čempionatų plaukiama 50 metrų baseinuose.

Sportas.lt primena, kad K. Douglass 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą 200 m plaukimo krūtine rungtyje. Jai taip pat priklauso pasaulio rekordas ilgame baseine 50 m laisvuoju stiliumi rungtyje.

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