Kate Douglass 100 m laisvuoju stiliumi rungtyje pagerino sau priklausiusį pasaulio rekordą

Vestmonte, Ilinojaus valstijoje, vykusiose varžybose K. Douglass distanciją įveikė per 49.64 sek. Ankstesnis jos pasaulio rekordas (49.93 sek.) buvo pasiektas 2025 metais.
Amerikietė šiose atrankos varžybose pasižymėjo ir kitose rungtyse. Ji pakartojo treniruočių partnerės Gretchen Walsh pasaulio rekordą 50 m laisvuoju stiliumi sprinte, taip pat triumfavo 200 m plaukimo krūtine ir 200 m kompleksinio plaukimo rungtyse.
Tai reiškia, kad gruodžio 1–6 dienomis Pekine vyksiančiame pasaulio trumpo baseino čempionate K. Douglass galės varžytis visose keturiose rungtyse. Pekine bus lenktyniaujama 25 metrų ilgio baseine, o olimpinėse žaidynėse ir daugumoje svarbiausių vasaros čempionatų plaukiama 50 metrų baseinuose.
Sportas.lt primena, kad K. Douglass 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą 200 m plaukimo krūtine rungtyje. Jai taip pat priklauso pasaulio rekordas ilgame baseine 50 m laisvuoju stiliumi rungtyje.
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