„Baskonia“ artėja prie susitarimo su Ispanijos lygoje išsiskiriančiu Perrinu

Portalas „El Correo“ praneša, kad baskų klubas yra arti susitarimo su 22 metų 208 cm ūgio prancūzu Zacharie Perrinu.
Aukštaūgis šiuo metu rungtyniauja Leridos „iLerna“ komandoje, tad Vitorijos ekipa už šį žaidėją turėtų sumokėti apie 200 tūkstančių eurų išpirką.
Ispanijos lygoje prancūzas per 25 minutes pelno 12,5 taško, atkovoja 6,7 kamuolio, atlieka 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka 17,8 naudingumo balo.
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