Nuo šeštadienio – svarbus pokytis A1 magistralėje

Skelbiama, kad užbaigus antrojo naujo tilto bandymus, eismas juo vyks dviem juostomis, o saugos juostoje darbai bus tęsiami. Vilniaus kryptimi vairuotojai ir toliau važiuos pernai pastatytu tiltu.
Bendrovė įspėja, kad dėl likusių darbų eismo organizavimas dar keisis. Vilniaus kryptimi, laikinai uždarius vieną iš eismo juostų, eismas bus organizuojamas dviem juostomis, pasitelkiant saugos juostą. Vėliau, priklausomai nuo atliekamų darbų, galimi laikini eismo ribojimai atskirose juostose arba per vieną iš tiltų.
Taip pat bus ardomas laikinasis tiltas ir privažiavimai prie jo. Bendrovės teigimu, rekonstrukcijos laikotarpiu eismui užtikrinti pastatytas 128 metrų ilgio tiltas buvo ilgiausias laikinasis tiltas Lietuvoje.
„Per visą Krunos tilto rekonstrukciją turėjome užtikrinti kuo sklandesnį eismą viena svarbiausių šalies automagistralių, todėl laikinojo tilto pastatymas buvo esminė projekto dalis. Šiandien jau turime du naujus nuolatinius tiltus ir galime sakyti, kad sudėtingiausia projekto dalis padaryta“, – pranešime teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Magistralės A1 87,3 kilometre rekonstruojant Krunos tiltą pastatyti du nuolatiniai tiltai iš plieno ir gelžbetonio konstrukcijų. Jų perdangų ilgis siekia 125 metrus.
Ant abiejų tiltų ir rekonstruojamame kelio ruože dar bus įrengiami viršutiniai dangos sluoksniai, atliekamas ženklinimas ir kiti baigiamieji darbai. Visą rekonstrukcijos projektą numatoma baigti 2027 m. pavasarį.
Darbus atlieka bendrovė „Tilsta“, sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 24 mln. eurų (su PVM).