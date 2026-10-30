Tragiškai žuvęs 15-metis atvėrė skaudžią tiesą: siunčia įspėjimą visiems

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas ir „Superbike akademijos“ įkūrėjas Adomas Dautartas.
Ar jaunimas domisi transporto priemonėmis?
Matome, kad jauni žmonės domisi įvairiomis transporto priemonėmis ir sporto šakomis, nori adrenalino. Sakykite, ką jūs matote? Ar daug vaikų pas jus ateina treniruotis?
A. Dautartas: Su jaunimu, su vaikais dirbu nuo 2018 metų ir per tą laiką pastebėjau, kad yra procentas vaikų, kurie linkę į technines sporto šakas, tokias kaip automobiliai, motociklai, aviacija. Manau, svarbu sukurti sąlygas jiems į tas veiklas įsitraukti.
Nesant sąlygų, natūralu, jie pradeda ieškoti savų kelių ir kartais tie keliai nuveda prie tokių situacijų, kokių nesinorėtų matyti keliuose. Kaip ir jūsų minėtas atvejis praėjusią savaitę, kai žuvo jaunas žmogus autoįvykyje.
Aš taip ir matyčiau tą situaciją, kad iš tikrųjų ta problema dažnai kyla dėl to, jog jie neranda, kaip save realizuoti. Jie yra jauni žmonės, turi būti aktyvūs, ir mes norime, kad jie būtų aktyvūs. Svarbu sukurti tinkamas sąlygas tai realizuoti.
Nuo kelerių metų amžiaus jau galima ateiti pas jus treniruotis?
A. Dautartas: Gali ateiti patys mažiausi vaikai. Nuo ketverių metų, sakyčiau, gali treniruotis važiuoti motociklu. Pirminis žingsnis – svarbu, kad vaikas mokėtų važiuoti dviračiu. Jis turi iš pradžių išmokti važiuoti dviračiu, išmokti laikyti pusiausvyrą. Jeigu jis tai jau moka daryti, gali ir motociklu mokytis važiuoti.
Kodėl vaikai turėtų mokytis vairuoti motociklą?
Jau galiu įsivaizduoti kai kurių tėvų reakciją, kad tai rizikinga, nesaugu. Iš tikrųjų turbūt tai gana dažnas mitas, bet kaip jūs pagrįstumėte, kodėl vaikui ne tik verta, bet netgi reikėtų mokytis vairuoti tokią sporto priemonę?
A. Dautartas: Iš tėvelių, ypač iš mamų, dažnai girdžiu nerimą dėl to, kaip čia daryti. Vaikas labai nori motociklo, labai nori važiuoti, bet bijome, kad jis paklius į kažkokį autoįvykį. Aš vėlgi iš patirties galiu pasakyti: jeigu vaikas turi tokį potraukį, anksčiau ar vėliau jis ras savo kelią į tą veiklą.
Tik jeigu jūs jį atribosite nuo tų veiklų, jis tą kelią ras būdamas 18 ar 20 metų, kai jūs jau niekaip jo sprendimų paveikti negalėsite. Jis užsidirbs pinigų, nusipirks greitą motociklą ir išlėks į gatvę jo išbandyti, turėdamas labai mažai įgūdžių.
Jeigu matote, kad jūsų vaikas turi polinkį į tokias sporto šakas, leiskite į sporto būrelį. Ten jis įgis įgūdžių ir ne tik jų įgis, bet ir formuosis tam tikras mentalitetas. Atsiras suvokimas, kad greitas važiavimas malonus tik važiuojant uždaroje trasoje, kad gatvė nėra ta vieta, kur galima ir reikia lenktyniauti.
Jie puikiai tai pradeda suprasti ir nebeturi to noro lėkti bei išbandyti save gatvėje, nes žino, kad geriausia vieta tai daryti yra sporto trasa.
Kitas dalykas, kuris galbūt riboja šeimas išleisti vaiką į tokią sporto šaką, gali būti finansai. Ar yra kažkokia suma, kurią reikėtų turėti jau pradžioje, kad vaikas galėtų startuoti?
A. Dautartas: Taip, ne paslaptis, motociklų sportas nėra pati pigiausia sporto šaka. Tam tikros investicijos reikalingos. Kai steigiau būrelį 2018 metais, pagrindinė mintis ir buvo sukurti sąlygas tėveliams leisti vaikams išbandyti sportą be didelių investicijų. Kartais nežinai, ar tas vaikas tikrai norės lankyti, ar tai vienadienė užgaida, ar ilgalaikis noras.
Būrelio idėja ir buvo tokia, kad mes suteikiame visas priemones, tėveliai atveda vaiką, jis sportuoja. Mato, kad vaikas įsitraukia, kad tai nėra vienadienė užgaida, tada jau po truputėlį pradeda pirkti inventorių. Pradeda nuo aprangos, po to ir savo motociklą nuperka. Viskas vyksta palaipsniui.
Ar jaunimas laikosi taisyklių?
Kalbant bendrai apie vairavimą, taip pat ir automobilių, ar jūs matote, kad jauni žmonės greitai perpranta taisykles ir jų laikosi?
D. Kanapinskas: Labai teisingai pašnekovas pasakė, kad perpranta greitai, bet priklauso nuo to, kas juos moko. Ar moko „gatvės universitetas“, ar profesionalas. Aišku, kai kurie galbūt nenori tų profesionalų pagalbos.
Jeigu imtume jau nuo 18 metų ir automobilius, tai „Regitros“ egzaminui jie kažkiek iškala, išlaiko, tuos minimalius įgūdžius įgyja, o paskui jau gaunasi kaip gaunasi. Jeigu man išėjo, gal ir kitam išeis. Labai dažnai ir dabar netgi sąlyginė bėda yra tie patys socialiniai tinklai.
Kai kažkas kažkur pravažiuoja chuliganiškai, jam pavyko, tai vadinasi, ir man pavyks. Ir tai sėjasi labai negerai. Jeigu tai daroma būreliuose su profesionalais, treneriais ir panašiai, visų tų dalykų tikrai galima išvengti.
Kalbant apie galingą techniką, nežinau, man baisiau negu baisiai skamba, ypač kai apie motociklus eina kalba, kai randi skelbimą: skelbimas atitinka A2 kategoriją, tai yra iki 35 kW, neva. Bet dokumentuose 35 kW, o realiai jis ten yra, sakykime, 70 kW.
Ar vaikas pats tikrai pajėgus nusipirkti tokį motociklą? Klausimas. Tai čia turbūt tėvai, artimieji ir panašiai. Įsivaizduokite, jis, turėdamas tokį motociklą, net jeigu jis yra su ribotuvu, anksčiau ar vėliau tą ribotuvą pašalins. Ir įsivaizduokite, ką reiškia jį suvaldyti.
Galėčiau pateikti pavyzdžių ir iš savo, ir iš savo sūnaus patirties, kaip jis važiavo. Jis ir šiai minutei yra dėkingas, kad vis dėlto pradėjo nuo silpnų motociklų ir visada važiuodavo su manimi arba su mano draugais, tame rate. Labai retai kada važiuodavo su savo bendraamžiais. Dabar, ačiū Dievui, tikrai turbūt važiuoja netgi geriau už mane.
Kaip yra su ta galia? Iš tikrųjų girdime, kad ir žymėjimai gali būti šiek tiek klaidinantys. Nežinau, kiek tai yra tyčia, bet kaip nepasimesti ir išsirinkti tinkamą motociklą?
A. Dautartas: Na, vėlgi čia turbūt galima sakyti, kad istoriškai yra susiklostęs toks požiūris mūsų visuomenėje, konkrečiai tarp motociklininkų, kad jeigu jau motociklas, tai būtinai turi būti labai galingas, labai greitas.
Tas požiūris po truputėlį, sakyčiau, keičiasi, bet galbūt ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, nes mažiau patyrę motociklininkai turėtų pradėti nuo paprastesnių, mažiau galingų motociklų. Kaip pavyzdį galiu pateikti kitokį sprendimą, kaip Prancūzijoje yra sprendžiamas tas klausimas.
Ten yra tiesiog nustatyta, bent jau buvo prieš kažkiek metų, kad maksimali motociklo galia, su kuria gali važinėti gatvėse, yra 100 arklio galių. Jeigu perki galingesnį motociklą, tada prašau, važiuok į uždaras trasas ir ten važiuok neribotais greičiais, taip, kaip tik nori ir kaip sugebi. O jeigu važiuoji gatvėje, tai maksimali motociklo galia – 100 arklio galių.
Ir tai yra apibrėžta įstatymu. Vadinasi, jau yra tam tikras apribojimas. Kad būtų suprantama, 100 arklio galių yra labai daug, nes paprastas motociklas sveria apie 200 kilogramų. Dar vairuotojas ant viršaus – 280–290 kilogramų. O galios ir svorio santykis yra didžiulis, lyginant su automobiliais.
Tas sąlyginai negalingas motociklas vis tiek įsibėgėja labai greitai, greičiau negu 99 procentai automobilių gatvėse. O yra motociklų, kurie gaminami su 200 arklio galių varikliais. Tai įsivaizduokite, kokie jie greiti. Jie per kelias sekundes pasiekia 150–200 kilometrų per valandą greitį, o tiesiame kelyje nesunkiai įsibėgėja ir iki 300 kilometrų per valandą.
Tad kažkokia kontrolė būtų naudinga. Remiantis logika, sakyčiau, kad tie ribojimai, kurie neleidžia mažiau patyrusiam motociklininkui iš karto sėsti ant galingo motociklo, yra logiški. Yra tokia praktika.
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