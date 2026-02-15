ELTA
Norėjo nusipirkti motociklą, bet užkibo ant sukčių kabliuko
„Yamaha“ motociklą nusipirkti norėjęs jaunuolis per kelis kartus už jį pervedė 1 tūkst. eurų. Prienų rajone 2009 m. gimęs jaunuolis socialiniame tinkle rado skelbimą apie parduodamą motociklą „Yamaha“ ir per kelis kartus už jį pervedė 1 tūkst. eurų. Kaip pranešė policija, pranešimas gautas penktadienį, apie 17 val. 35 min. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. dėl sukčiavimo.
Iš Baltarusijos į Lietuvą neįleisti du migrantai
Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė du neteisėtus migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba penktadienį į savo šalį neįleido 31 neteisėto migranto. Lenkijos pareigūnai pranešė nefiksavę tokių asmenų. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst.
Kretingos rajone vyras policijai atidavė dėžę su pistoletu ir daugiau nei tūkstančiu šovinių
Kretingos rajone vėlų penktadienio vakarą vyras policijos pareigūnams pateikė pistoletą, daugiau nei 1 tūkst. šovinių, kulkų bei tūtelių. Policijos departamento duomenimis, apie 22.30 val. Raguviškių kaime, garaže, vyras, gimęs 1988 m., policijos pareigūnams pateikė medinę dėžę, kurioje rasta ir paimta 1 113 vienetų šovinių, 23 kulkos, 27 tūtelės bei nenustatyto modelio pistoletas su dėtuve. Vyrui nustatytas 2,99 prom. neblaivumas.
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Tūkstančiai gyventojų sulauks laiškų: aiškinsis, kodėl nenori gimdyti vaikų
Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto Gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Tyrimo organizatorių teigimu, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Strateginių įžvalgų formavimo grupės vadovė dr.
Aktualijos 2026-09-03
Darbo ginčų komisijos per pusmetį darbuotojams priteisė 8,5 mln. eurų
Pirmąjį šių metų pusmetį Darbo ginčų komisijos darbuotojų naudai priteisė apie 8,52 mln. eurų – per šį laikotarpį komisijos gavo 5 142 prašymus dėl darbo ginčo išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13 074 reikalavimus, pranešė Valstybinė darbo inspekcija (VDI). Palyginti su 2025 metų pirmuoju pusmečiu, šiemet gautų prašymų skaičius augo apie 17 proc., o reikalavimų – apie 23 proc. VDI teigimu, daugiausia ginčų kilo dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų.
2026-08-02
Svarbus priminimas tėvams: štai ką būtina padaryti prieš mokslo metus
Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją.
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Šiauliuose namuose aptikta negyva moteris
Šiauliuose šeštadienį rastas moters kūnas, informavo policija. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 23.40 val. Šiauliuose, Tilžės gatvėje, namuose, rastas moters, gimusios 1958 m., lavonas įrimo stadijoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kriminalai 2026-08-02
Nuo futbolo iki politikos: Trumpas nori, kad JT generaliniu sekretoriumi taptų FIFA prezidentas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pageidauja, kad kitu Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi taptų FIFA prezidentas Giannis Infantino, praneša „New York Post“. Su D. Trumpu 56-erių šveicaras G. Infantino itin artimai susibičiuliavo organizuodamas šių metų Pasaulio futbolo čempionatą. FIFA prezidentas, pasak „New York Post“, darė viską, kad sužavėtų JAV vadovą ir šis asmeniškai sudalyvautų renginyje.
Sinoptikai perspėja – atslenka šaltojo atmosferos fronto banga: laukia itin nemalonūs reiškiniai
Artimiausiomis dienomis tęsis lietingų ir gana vėsių orų laikotarpis – šią naktį per šalį slinks šaltojo atmosferos fronto banga, antradienio dieną, nutolus frontinei bangai, orai trumpam pagerės, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) (Meteo.lt). Anot sinoptikų, artimiausią naktį pietinėje šalies pusėje bus visai apniukę, daug kur intensyviai palis, vietomis galima perkūnija.
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Budrys: Lietuva suinteresuota prisidėti vystant skaitmenines viešąsias paslaugas Mozambike
Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Vilniuje viešinčia Mozambiko kolege aptarė Lietuvos verslo potencialą prisidedant prie skaitmeninių viešųjų paslaugų vystymo šioje šalyje.
Aktualijos 2026-07-06
Nausėda patvirtino visos sudėties Vyriausybę: štai kaip atrodo naujasis ministrų kabinetas
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus XXI Vyriausybės sudėtį. G. Nausėda patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos i...
Aktualijos 2026-07-06
Valstybiniai apdovanojimai įteikti 45 Lietuvos ir užsienio piliečiams
Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, prezidentas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą iš viso apdovanojo 45 Lietuvos bei užsienio valstybių piliečius. Apdovanojimai Valstybės dienos proga Prezidentūroje pirmadienį įteikti mokslininkams, kultūros, švietimo, medicinos, teisėsaugos, socialinės srities darbuotojams, sportininkams, valstybės tarnautojams, visuomenės veikėjams bei ilgamečiams Lietuvos bičiuliams užsienyje.
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Iš globos namų Vilkaviškio rajone išėjo ir dar negrįžo du nepilnamečiai
Sekmadienį iš globos namų Vilkaviškio rajone išėjo ir dar negrįžo du nepilnamečiai globotiniai. Kaip pranešė policija, iš Alvito kaime esančių globos namų jie išėjo apie 16 val. 30 min.
Kaune girtas vairuotojas išvertė apšvietimo stulpą
Sekmadienį Kaune Islandijos plente po viaduku automobilis išvertė apšvietimo stulpą. Policija praneša, kad vairuotojas buvo neblaivus. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba vakare gavo pranešimą, kad po viaduku į ženklą atsitrenkė lengvasis automobilis, buvo matyti išsiskleidusios oro pagalvės, vairuotojas sėdėjo, nejudėjo. Paaiškėjo, kad autostradoje po viaduku automobilis „Volvo V70“ buvo atsitrenkęs į apšvietimo stulpą ir jį išvertęs, vairuotojas nebuvo prispaustas.
Kriminalai 2026-07-06
Mindaugas Sinkevičius pripažįsta: komunikacijos dėl ministrų galėjo būti daugiau
Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad komunikacijos dėl ministrų kabineto formavimo galėjo būti daugiau. Tačiau tikina, kad tikslas buvo išeiti su baigtiniu rezultatu. „Su komunikacija nieko neatsitiko. Buvo intensyvus darbas. Antradienį buvau Seimo patvirtintas, penktadienį mes jau turime rezultatą. Trys dienos.
Aktualijos 2026-07-03
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„Grinda“: 15-oje Vilniaus paplūdimių vandens kokybė atitinka reikalavimus
Šiemet vandens kokybė visuose penkiolikoje sostinės paplūdimių atitinka reikalavimus ir yra gera arba labai gera, praneša miesto tvarkymo bendrovė „Grinda“. „Visuose penkiolikoje Vilniaus paplūdimių vandens kokybė yra gera arba labai gera (…). Visose tirtose maudyklose mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai yra kelis ar net keliasdešimt kartų mažesni nei leidžia higienos normos“, – teigiama pranešime.
Aktualijos 2026-06-06
Žiniasklaida: gali keistis trys LSDP deleguoti ministrai
Šeštadienį posėdžiaujant Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybai, portalo „Delfi“ šaltinių žiniomis, svyruoja trijų Ministro kabineto narių kėdės. Skelbiama, jog partijos užkulisiuose kalbama apie tikimybę, jog bus pakeista kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Aktualijos 2026-06-06
Tragedija Alytuje: mirė perėjoje partrenkta moteris
Penktadienį Alytuje po eismo įvykio žuvo moteris, praneša Policijos departamentas. Suvestinėje rašoma, jog apie 11.15 val. Alytuje, Naujojoje gatvėje automobilis „Audi 80“, vairuojamas vyro (gim. 1945 m.), partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią moterį (gim. 1950 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę. Tą pačią dieną apie 13.45 val. moteris ligoninėje mirė. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Kriminalai 2026-06-06
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Vilniuje – vagysčių virtinė: sukčiai apgaule įsibrovė į namus
Vilniuje sukčiai, kurie atvyko pas gyventojus į namus, iš jų apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų, skelbia sostinės apskrities policija. Penktadienį apie 9.30 val. Vilniaus Loretos Asanavičiūtės gatvėje dvi nepažįstamos moterys, prisistačiusios „Sodros“ darbuotojomis, apgaule pateko į moters (gim. 1940 m.) butą ir pavogė 2,9 tūkst. eurų. Apie 14 val.
Kriminalai 2026-06-06
Už prekiavimą baltarusiškai mediena skirta 3,4 mln. eurų bauda bendrovei „Gaberta“ – pagrįsta
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pernai pagrįstai skyrė 3,4 mln. eurų baudą Vilniaus bendrovei „Gaberta“ už tai, kad ji prekiavo baltarusiška mediena ir taip pažeidė tarptautines sankcijas, nusprendė teismas. Regionų administracinis teismas gegužės 20 dieną atmetė „Gabertos“ skundą kaip nepagrįstą. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą.
Kriminalai 2026-05-22
Budrys saugumo konferencijoje: turime kurti koalicijas, kurios geba veikti, ne tik diskutuoti
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šeštadienį dalyvavo Lennarto Merio vardo užsienio ir saugumo politikos konferencijoje Taline, Estijoje. Ministras pasisakė diskusijoje „Kartu šiame kelyje: naujas postūmis Indijos ir Ramiojo vandenyno ir Europos bendradarbiavimui“. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), savo pasisakyme K. Budrys pabrėžė, kad globalioje saugumo architektūroje nebeliko geografinių komforto zonų, o tai, kas vyksta Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, tiesiogiai...
Aktualijos 2026-05-16
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Kretingiškė įkliuvo į sukčių pinkles – neteko 14 tūkst. eurų
Kretingoje iš moters apgaulės būdu išviliota 14 tūkst. eurų, praneša policija. 1934 m. gimusiai moteriai būnant namuose, Kretingoje, telefonu paskambino nepažįstamas asmuo. Jis prisistatė policijos pareigūnu ir išviliojo pinigus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str.
Kriminalai 2026-05-16
Krauju pažymėtas šeštadienis: Akmenės rajone žuvo motociklo vairuotojas
Šeštadienio rytą Akmenės rajone žuvo motociklo vairuotojas, praneša policija. Apie 10 val. 40 min. Akmenės r., Klaišių k., Dvaro g., kelio posūkyje, 62 metų amžiaus vyriškio vairuojamas motociklas nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. Pareigūnai tiria nelaimės aplinkybes.
Kriminalai 2026-05-16
Lietuvos kariuomenė: balandį išminuotojai neutralizavo 252 sprogmenis
Per balandį išminuotojai neutralizavo 252 sprogmenis, skelbia Lietuvos kariuomenė (LK). „Šylant orams ir vis labiau įsibėgėjant pavasariui, kasdien auga ir pranešimų apie rastus sprogmenis skaičius. Vien per pirmąsias balandžio savaites Plk. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai į gyventojų pranešimus reagavo 80 kartų“, – pranešime spaudai rašo kariuomenė.
Aktualijos 2026-04-18
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Lietuva prašo EK didinti paramą biometanu varomam transportui
Aplinkos ministerija prašo Europos Komisiją (EK) sudaryti galimybes didinti valstybės paramą biometanu varomų transporto priemonių įsigijimui. Institucija kreipėsi į Konkurencijos tarybą, kad ši prašytų EK patikslinti Bendrojo bendrosios išimties reglamentą (GBER), įtraukiant biometaną į finansuojamų kuro rūšių sąrašą. Šiuo metu į jį įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės.
NŽT: ūkininkai šiemet jau pateikė per 4,4 tūkst. prašymų įsigyti valstybinę žemę
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) šiemet iš ūkininkų gavo 4 284 prašymus įsigyti teisėtai naudojamą ar su jų valdoma žemės ūkio paskirties žeme besiribojančią valstybinę žemę. Didžiausias susidomėjimas fiksuojamas Šiaulių, Šilutės, Vilkaviškio, Šakių ir Kėdainių rajonuose. Šiuo metu, pasak tarnybos, vertinamas 2 651 prašymas įsigyti beveik 2,5 tūkst. hektarų valstybinės žemės. Prašymai yra vertinami pagal nustatytus žemės pardavimo kriterijus.
Kelininkai: po žiemos jau sutvarkyta daugiau kaip 40 tūkst. kvadratinių metrų išdaužų
Bendrovė „Kelių priežiūra“ šią savaitę paskelbė 2025–2026 metų žiemos sezono pabaigą. Pasak įmonės, ši žiema išsiskyrė sudėtingomis meteorologinėmis sąlygomis – ilgai trukusiais snygiais, pustymu ir vietomis iki 30 laipsnių šalčio siekusiu speigu. „Kelių priežiūros“ vadovas Audrius Vaitkus pažymi, kad, nepaisant ekstremalių oro sąlygų, šalies kelininkai užtikrino, kad keliai būtų pravažiuojami.
2026-04-18
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Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas migrantas
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 87 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį fiksavę 1 tokį asmenį. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst.
Per akimirksnį sąskaitose neliko beveik 45 tūkst. eurų: štai kaip veikė sukčiai
Penktadienį į pareigūnus kreipėsi 4 asmenys dėl didelio sukčiavimo atvejų – iš jų tariamai išviliota beveik 45 tūkst. eurų, skelbia Policijos departamentas. Į Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) (Šilutės r. PK) kreipėsi 1969 m. gimęs vyras ir pareiškė, kad balandžio 16 d. Šilutėje, būnant namuose, nenustatyti asmenys, nenustatytu būdu iš jo banko sąskaitos neteisėtai atliko beveik 10,5 tūkst. eurų pavedimą į kito asmens sąskaitą.
Kriminalai 2026-04-18
Rusijos reperiui Morgenšternui – netikėta žinia iš Lietuvos teismo
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį panaikino Migracijos departamento (MD) draudimą Rusijos reperiui Alisherui Morgenshternui atvykti į Lietuvą. LVAT savo sprendimo patenkino A. Morgenshterną skundą, panaikino anksčiau Regionų administracinio teismo priimtą sprendimą ir kartu panaikino jau minėtą MD draudimą reperiui atvykti į Lietuvą 10 metų.
2026-04-15
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Lietuvos kariai iruošiasi išvykti į Kosovą: štai kokią bus jų misija
Klaipėdos universiteto aikštėje į tarptautinę NATO operaciją Kosove bus išlydimi Lietuvos kariai. Tai jau antroji į šią misiją vykstanti karių pamaina. Į tarptautinę operaciją išvyksta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono ir kitų Lietuvos kariuomenės vienetų kariai. Ką veiks operacijos metu? Operacijos metu kariai prisidės užtikrinant saugumą regione bei sustiprins bendrą NATO saugumą.
Aktualijos 2026-03-27
Atšaukiamas Lietuvoje turėjęs vykti koncertas: štai kokia priežastis
Šią savaitę paskelbtas populiaraus kroatų violončelininko Stjepano Hauserio koncertas, turėjęs įvykti vasarą Vilniaus Kalnų parke, atšauktas, praneša portalas lrt.lt. Tai portalui patvirtino renginio organizatoriai. „Atšaukiame Hauserio pasirodymus Baltijos šalyje. Artisto prašymu neteiksime jokių papildomų pareiškimų ar komentarų”, – portalui pranešė koncertinės agentūros „LTips“ atstovai.
2026-03-19
Ministrei Aleknavičienei naujutėlaičio „Audi A6“ nepakako – išsinuomavo dar vieną tarnybinį automobilį
Socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės vadovaujamai Kultūros ministerijai pernai už beveik 25 tūkst. eurų trejiems metams išsinuomavus naują automobilį ministrei vežioti, pati politikė tą pačią dieną sudarė sutartį dėl dar vieno automobilio nuomos iš Seimo nario veiklai skirtų lėšų.
Aktualijos 2026-03-14
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Prisistatė policijos pareigūnu ir išviliojo 40 tūkst. eurų
Vilniuje penktadienį sukčiai iš 1932 m. gimusios moters išviliojo 40 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas. Moteriai būnant namuose apie 15 val. paskambino nepažįstamas, rusų kalba bendravęs vyras, kuris prisistatė policijos pareigūnu ir teigė, kad turi patikrinti namuose laikomus pinigus bei juos deklaruoti. Šiam į namus atėjusiam vyrui senjorė atidavė 40 tūkst. eurų. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. dėl sukčiavimo.
Kriminalai 2026-03-14
Širvintų rajone prie ežero – sprogimas: sužaloti du vyrai
Širvintų rajone prie Špokiškio kaime esančio ežero penktadienį galimai sprogo jūrinis konteineris, sužaloti du vyrai, pranešė policija. Pirminiais duomenimis, nuo šildytuvo užsidegė statybinės putos ir dėl to įvyko sprogimas. Apie 18 val. 20 min. įvykio vietoje rasti sužaloti du vyrai, gimę 1951 m. ir 1975 m., jie paguldyti į ligoninę.
Ingos Ruginienės grimas dviems renginiams valstybei kainavo beveik 300 eurų
Ruošiantis oficialiam susitikimui su Danijos karališkąja šeima ir prieš renginį Druskininkuose, ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės grimo bei kitos pasiruošimo paslaugos buvo apmokėtos valstybės lėšomis, rašo portalas „15min“. Tai portalui patvirtino Vyriausybės spaudos tarnyba.
2026-02-27
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Gera žinia dėl medikų rengimo – skirs daugiau finansuojamų vietų
Valstybė plečia finansuojamų medicinos studijų vietų skaičių – papildomų vietų atsiras slaugos, rezidentūros bei kitose medicinos programose, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Anot institucijos, slaugos studijoms 2026–2027 metais iš viso bus skirta 620 vietų (2025 m. – 535), slaugytojo padėjėjams – 900 vietų (2025 m. – 800), o visuomenės sveikatos bei dantų technologijų ir burnos higienos studijoms – atitinkamai 45 ir po 10 finansuojamų vietų.
Už valstybės lėšas iš namų į gydymo įstaigas gyventojai buvo pavėžėti beveik 38 tūkst. kartų
Praėjusiais metais pacientai buvo beveik 38 tūkst. kartų pavėžėti iš namų į gydymo įstaigas ir iš jų pargabenti namo, valstybei padengiant kelionės išlaidas, pranešė Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (GMPT). Tarnybos duomenimis, 21 tūkst. kartų pacientai vyko specializuotų ambulatorinių paslaugų į gydymo įstaigas, pacientai taip pat aktyviai naudojosi grįžimo iš ligoninių į namus paslauga – ji suteikta beveik 7 tūkst. kartų.
Aktualijos 2026-02-23
Į Lietuvą atvyksta Portugalijos užsienio reikalų ministras
Lietuvoje pirmadienį su oficialiu vizitu lankysis Portugalijos užsienio reikalų ministras Paulas Rangelis. Į Vilnių atvyksiantis Portugalijos ministras susitiks su Lietuvos diplomatijos vadovu Kęstučiu Budriu. Ministrai aptars dvišalės, transatlantinės ir daugiašalės darbotvarkės klausimus.
Aktualijos 2026-02-15
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Metams pratęstas paramos kvietimas šilumos siurbliams įsigyti: štai kas gali pretenduoti
Aplinkos ministerija vieneriems metams pratęsė kvietimą gauti paramą šilumos siurbliams bei komfortiniams vėsintuvams įsigyti. Paraiškas bus galima teikti iki 2027 metų vasario 13 dienos, pranešė institucija.
Aktualijos 2026-02-15