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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Minimali alga, pensijos ir išmokos nuo 2027 m.: kiek gausite „į rankas“?

2026-10-29 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiuo metu Seimo komitetuose svarstomas kitų metų „Sodros“, valstybės ir savivaldybių biudžetai. Taip pat kai kurie juos lydintieji įstatymų projektai.

Šiuo metu Seimo komitetuose svarstomas kitų metų „Sodros“, valstybės ir savivaldybių biudžetai. Taip pat kai kurie juos lydintieji įstatymų projektai.

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Nuo jų priklausys, kiek gyventojai kitais metais turės sumokėti mokesčių ir kiek pinigų gaus su alga, pensijomis ir kitomis išmokomis.

Minimalioji mėnesinė alga 2027 m. prieš ir po mokesčių

Jau anksčiau Vyriausybė patvirtino, kad minimalioji mėnesinė alga (MMA) 2027 m. bus 1245 eurai. Tai yra 92 eurais arba beveik 8 proc. daugiau nei 2026 m., kai MMA sudaro 1153 eurus.

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Vis dėlto atskaičius gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir „Sodros“ įmokas, uždirbantiems minimumą į sąskaitas pateks mažesnė suma.

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20 proc. dydžio GPM taikomas sumai, kuri gaunama iš algos atėmus neapmokestinamąjį dydį (NPD). 

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Darbas biure

Maksimalus jis yra 747 eurai per mėnesį. Iš MMA atėmus NPD, išeina 498 eurai, o 20 proc. šios sumos yra 99,6 euro. Būtent tiek GPM kiekvieną mėnesį reikės sumokėti uždirbantiems minimumą.

Už pensijų, ligos, sveikatos ir kitus draudimus, „Sodrai“ paprastai reikia sumokėti dar apie 19,5 proc. algos. Jeigu alga lygi MMA, kitąmet nuo jos reikės sumokėti apie 242,77 euro įmokų.

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Taigi, kaip skaičiuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, uždirbantiems minimumą po visų mokesčių ir įmokų liks 902,62 euro.

Beje, minimalią algą leidžiama mokėti tik už nekvalifikuotą darbą. „Sodra“ skaičiuoja, kad šiuo metu iki minimumo uždirba apie 138 tūkst. gyventojų – maždaug kas dešimtas darbuotojas.

Visiems kitiems darbuotojams mokama didesnė alga. Finansų ministerija prognozuoja, kad 2027 m. vidutinis darbo užmokestis šalyje viršys 2828 eurus prieš mokesčius.

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Uždirbant tokią sumą NPD jau nebus taikomas, o atskaičius GPM ir įmokas „Sodrai“ (iš viso per 1,1 tūkst. eurų) žmogui nuo vidutinės algos turėtų likti apie 1,7 tūkst. eurų.

„Sodros“ išmokų dydžiai 2027 m.

Kadangi darbuotojams privalu „Sodrai“ mokėti skirtingų draudimo rūšių įmokas, už tai jie įgyja teisę ir į atitinkamas išmokas.

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Kai kurie jų dydžiai, be kita ko, yra susieti su MMA arba vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje.

Pavyzdžiui, nedarbo išmoką sudaro dvi dalys – pastovi ir kintama.

Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 15 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios MMA. Kadangi kitais metais MMA bus 1245 eurai, tai pastovi išmokos dalis padidės iki 186,75 euro.

Kintama nedarbo išmokos dalis priklauso nuo paties darbuotojo pajamų (vertinamos pajamos, gautos per 2 metus). 

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Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

  • Pirmą – trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 45 proc.
  • Ketvirtą – šeštą mėnesį – 35 proc.
  • Septintą – devintą mėnesį – 25 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

2027 m. „Sodros“ biudžeto projekte numatoma, kad kitąmet vidutinė nedarbo išmoka turėtų siekti 635 eurus. Jas planuojama mokėti daugiau nei 80 tūkst. gyventojų.

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Ligos išmokų dydis priklauso nuo darbuotojų gautų pajamų. Tačiau minimalūs ir maksimalūs jų dydžiai yra susieti su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje. Kadangi jis nuolat didėja, didės ir ligos išmokų ribos.

„Sodra“ planuoja, kad kitąmet vidutinė ligos išmoka sieks 62,82 euro (maždaug 4 eurais daugiau nei šiemet).

Ligos išmokos mokamos už tas darbo dienas, kai žmogus negali dirbti. Tariant, kad mėnuo turi 21 darbo dieną, vidutinė ligos išmoka viršys 1319 eurų per mėnesį.

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Senatvės pensijos dydis 2027 m.

Įstatymas numato, kad kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos indeksuojamos arba didinamos priklausomai nuo to, kaip keičiasi visų darbuotojų darbo užmokesčio fondas.

2027 m. pensijos bus indeksuojamos dviženkliu procentu: vidutinės senatvės pensijos didėjimas sieks apie 10,4 proc., o vidutinės senatvės pensijos su būtinuoju stažu – apie 10,9 proc., informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

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Jos skaičiavimais, vidutinė senatvės pensija 2027 m. ūgtels apie 78 eurus ir pasieks 825 eurus, o vidutinė senatvės pensija tiems, kurie turi būtinąjį stažą, augs apie 88 eurus ir pasieks 895 eurus. Tačiau kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus.

Ministerija primena Vyriausybės siekį, kad 2028 m. vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“.

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Numatoma, kad 2027 m. vidutinė senatvės pensija sudarys 48,1 proc. vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“, o vidutinė senatvės pensija turintiems būtinąjį stažą – 52,2 proc. vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“.

Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis kitais metais pasieks 50,68 euro (šiemet – 46,46 euro).

indeliai.lt

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Nebalsuosiu už socialdemokratus
Nebalsuosiu už socialdemokratus
2026-10-29 13:21
Manau, socialdemokratų rinkiminiai pažadai subliuško kaip kiauras balionas. Po susitikimo su prezidentu premeras Sinkevičius aiškino,kad bus panaudota NE MAŽIAU 15 proc. sodros biudžeto perviršio , dabar jau tik apie 6 proc. Kiek socialdemokratai žadėjo ištaisyti neteisybę, kai dirbę 15,16,17....34 metus gauna vienodo dydžio bendrąją pensijos dalį. Ir vėl nieko. Pamenu, Ruginienė berods prieš metus žadėjo apie pensijų padidinimą berods 200 eurų- dabar vos keliasdėšimt....Sysas išvis tyli, nors 2023 m. kaltino konservatorius skurdinant pensininkus, ženkliau nedidinant pensijų. O juk žmonės per rinkimus patikėjo saldžiais socialdemokratų vadės Blinkevičiūtės pažadais, jos rūpesčiu pensininkais.....
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User345
User345
2026-10-29 13:24
O kiek gausim "ne į rankas", kiek į kojas?
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lietuvis
lietuvis
2026-10-29 13:36
jus geriau parašykit kiek gaus i rankas su pilnu stažu bet minimaliai nes tu vidutiniu penciju iš aplinkiniu gauna tik 1 iš 30
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