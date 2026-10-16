Kitais metais kiekvienas už Lietuvą sumokės po 7,6 tūkst. – o kiek gaus?

Vyriausybė penktadienį pritarė kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto, taip pat „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) projektams ir teiks juos Seimui.
Numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir viršys ES šalims narėms taikomą Mastrichto kriterijų, siekiantį 3 proc.
„Vartojimo augimas išlieka pagrindiniu biudžeto pajamų šaltiniu“, – posėdyje sakė finansų ministras Taurimas Valys.
Gynybai siūloma skirti daugiau nei 4,8 mlrd. eurų, arba lygiai 5 proc. (BVP). Krašto apsaugos sistemos biudžetas eurais bus keliasdešimt milijonų eurų didesnis nei šiemet, tačiau procentas nuo ekonomikos dydžio bus mažesnis.
„Dydis pats visas nesumažėja, tik procentaliai šiek tiek koreguojasi, bet paties dydžio mes nemažiname“, – teigė T. Valys.
Prognozuojama, jog valdžios sektoriaus skola kitąmet turėtų pasiekti 48,2 proc. BVP. Šis rodiklis nesieks Mastrichto kriterijaus (60 proc.).
Vyriausybė numato apie 7,5 proc. didinti mokytojų, statutinių pareigūnų ir kultūros darbuotojų atlyginimus, dar apie 5,7 procento – teisėjų padėjėjų ir sekretorių algas. Tam iš viso papildomai prireiks apie 315,4 mln. eurų.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabineto inicijuotam šeimos paketui planuojama skirti apie 150 mln. eurų – jie apims vaiko priežiūros ir užimtumo garantijas, papildomą paramą būstui jaunoms šeimoms įsigyti, didesnes pensijų garantijas auginantiems vaikus, pradinuko krepšelį.
Pagal projektą, finansavimas keliams 2027 metais mažės nuo maždaug 815,5 mln. eurų šiemet iki 749,3 mln. eurų kitąmet. Nacionalinės lėšos kelių priežiūrai augs, tačiau europiniai pinigai mažės dėl besibaigiančio daugiamečio ES biudžeto.
Valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 5,2 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų – 1,3 proc. daugiau.
Tuo metu savivaldybių biudžetai (be ES lėšų) kitąmet augs 10,6 proc. iki 8,14 mlrd. eurų.
Paprastai tariant, jei valstybės biudžeto pajamos kitąmet sieks 22,2 mlrd. eurų, tai reiškia, kad iš kiekvieno gyventojo valstybė surinks apie 7 681,66 euro (22 200 000 000/ 2 890 000).
Paaiškėjo kiek didės Sodros“ pensijos
Vyriausybė penktadienį patvirtino ir perteklinį kitų metų „Sodros“ biudžeto projektą.
Numatoma, kad jo pajamos, palyginti su laukiamu šių metų rezultatu, turėtų mažėti 4,5 proc. iki 11,286 mlrd. eurų, o išlaidos – augti 11,3 proc. iki 9,845 mlrd. eurų.
Vidutinė senatvės pensija turėtų augti 78 eurais, arba 10,4 proc. iki 825 eurų, o turint būtinąjį stažą – 88 eurais, arba 10,9 proc. iki 895 eurų.
„Šis sprendimas palies apie 659 tūkst. žmonių“, – sakė T. Valys.
Numatomos fondo pajamos viršys išlaidas 1,441 mlrd. eurų, tačiau be rezervinio fondo palūkanų (165,9 mln. eurų) ir iš antros pakopos pensijų kaupimo fondų grįžtančių sumų (apie 560 mln. eurų) jo perviršis sieks 714 mln. eurų.
Didėjančioms pensijoms numatoma skirti 7,802 mlrd. eurų (79,2 proc. visų fondo išlaidų) – 12,7 proc. daugiau nei laukiama šiemet.
Pensijų indeksavimo koeficientas sieks 1,0908 (9,08 proc.) – tiek bus indeksuojama bendroji ir individualioji dalys, tam skiriant 645 mln. eurų. Be to, numatoma dar 70,5 mln. eurų papildomam individualios dalies indeksavimui.
Vidutinės senatvės pensijos ir šalies darbo užmokesčio santykis bus 48,1 proc. – 1,4 proc. punkto didesnis nei šiemet.
Skaičiuojama, kad ligos socialinio draudimo išlaidos kitąmet sieks 685 mln. eurų – 7,3 proc. (45 mln. eurų) daugiau nei 2026 metais, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos – 523,7 mln. eurų, arba 6,8 proc. (33,3 mln. eurų) daugiau, nedarbo draudimo – 612,1 mln. eurų – 3,6 proc. (21,4 mln. eurų) daugiau, o vidutinė nedarbo išmoka padidės 6,7 proc. iki 635 eurų.
PSDF biudžetas auga 13 proc.
Vyriausybė patvirtino, kad PSDF biudžeto pajamos kitąmet sieks 4,863 mlrd. eurų, arba 12,9 proc. daugiau nei numatyta šiemet. Jo išlaidos turėtų didėti 10,5 proc. iki 4,76 mlrd. eurų.
Numatomas biudžeto rezervas – 872,929 mln. eurų.
Dirbančiųjų įmokos, administruojamos „Sodros“, arba pagrindinė PSDF biudžeto dalis sieks 3,2 mlrd. eurų – 8,4 proc. daugiau nei 2026 metais. Tai sudaro apie 95 proc. visų pajamų.
Valstybės biudžeto asignavimai sieks 192,627 mln. eurų – 2,3 proc. daugiau nei šiemet ir sudarys apie 4 proc. visų PSDF pajamų.
Daugiau nei 1,4 mlrd. eurų sieks valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus, prognozuojamas jų skaičius sieks 1,39 mln., už kiekvieną jų valstybė mokės 29,4 proc. daugiau nei šiemet – 1009,9 euro per metus (2026 metais – 780,69 euro).
Vyriausybė, be kita ko, pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui nuo kitų metų apmokestinti išmokas pirmąsias dvi darbuotojo ligos dienas, apmokama ne „Sodros“, o darbdavio lėšomis.
Jas siūloma apmokestinti 6,98 proc. PSD įmokos tarifu bei iš to papildomai į PSDF biudžetą surinkti 8 mln. eurų, numatoma kartu su 2027 metų PSDF biudžeto projektu registruotose Sveikatos draudimo įstatymo pataisose.
Toks tarifas būtų taikomas susirgusių samdomų darbuotojų, taip pat politikų ir valstybės tarnautojų, vidaus tarnybos pareigūnų bei profesinės karo tarnybos karių ligos išmokoms.
SAM teigimu, tai suvienodintų PSD įmokų mokėjimo tvarką, ji būtų teisingesnė.
Dabar pirmąsias dvi ligos dienas apmoka darbdaviai, o nuo trečiosios dienos – „Sodra“. Jos mokamoms išmokoms PSD tarifas jau taikomas.
Patvirtinus Vyriausybei kitų metų biudžetai bus teikiami Seimui. Parlamente šie įstatymai paprastai priimami gruodį.