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Seime – tarptautinė konferencija apie moterų lyderystę teisinėje sistemoje

2026-10-16 07:38 / šaltinis: ELTA
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2026-10-16 07:38
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Penktadienį Seime rengiama tarptautinė konferencija, subursianti teisės ekspertus, akademikus, lyčių lygybės specialistus diskusijai apie moterų lyderystę, lyčių lygybės pažangą ir teismų nepriklausomumą.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Penktadienį Seime rengiama tarptautinė konferencija, subursianti teisės ekspertus, akademikus, lyčių lygybės specialistus diskusijai apie moterų lyderystę, lyčių lygybės pažangą ir teismų nepriklausomumą.

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Konferencija „Moterys teisėje: minint 100 metų nuo pirmosios moters teisėjos paskyrimo Lietuvoje“ skirta šios sukakties paminėjimui. Prieš šimtmetį Elena Jackevičaitė tapo pirmąja moterimi Lietuvoje, paskirta teisėja.

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Konferencijos organizatorių teigimu, E. Jackevičaitės paskyrimas teisėja tapo svarbiu žingsniu Lietuvos teisinės sistemos raidai ir moterų profesinių galimybių plėtrai. 

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Vieną pagrindinių pranešimų renginyje skaitys Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja Katerina Šimačkova. Ji aptars žmogaus teisių apsaugą, teismų vaidmenį demokratinėje visuomenėje ir moterų lyderystės reikšmę šiuolaikinėje teisėje. Diskusijose dalyvaus aukščiausių Lietuvos teisinių institucijų vadovai, Europos ir Lietuvos teisėjai, akademinės bendruomenės nariai bei kitų organizacijų atstovai.

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Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos docentė Dovilė Sagatienė pristatys naujausiais archyviniais šaltiniais pagrįstą tyrimą apie E. Jackevičaitės profesinį kelią, jos indėlį į Lietuvos teisinės sistemos raidą ir platesnį moterų dalyvavimo teisėje kontekstą XX amžiaus pradžioje. 

Konferencija skirta teisėjams, prokurorams, advokatams, akademinei bendruomenei, teisės studentams, valstybės institucijų atstovams, nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms lyčių lygybės srityje, bei visiems, besidomintiems teisės sistemos raida ir demokratinių institucijų stiprinimu.

Renginį organizuoja MRU kartu su partneriais – Seimo Žmogaus teisių komitetu, Lietuvos mokslo taryba ir Europos moterų rektorių asociacija.

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