Pristatytas naujas siūlymas – leisti motinystės laikotarpiu EP narėms perduoti balsavimo teisę

Po pateikimo už pataisas balsavo 42 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 22 parlamentarai.
Pagal numatytą tvarką, EP narės tokią teisę galės suteikti likus ne daugiau kaip trims mėnesiams iki numatomos gimdymo dienos ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius po vaiko gimimo.
Siekia skatinti lyčių lygybę
Pakeitimais siekiama skatinti lyčių lygybę, sudaryti palankesnes sąlygas motinoms dalyvauti politinėje veikloje ir užtikrinti profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.
Sprendimas įsigalios tik jį pagal nacionalines procedūras patvirtinus visoms ES valstybėms narėms.
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