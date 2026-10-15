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Seimas balsuos dėl sutuoktinio sutikimo reikalavimo atsisakymo sandoriams su bendrais vertybiniais popieriais

2026-10-15 07:22 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 07:22
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Seimas apsispręs, ar nereikalauti sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo sudarant sandorius dėl jų bendrų vertybinių popierių.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Seimas apsispręs, ar nereikalauti sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo sudarant sandorius dėl jų bendrų vertybinių popierių.

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Parlamentarai ketvirtadienį balsuos dėl tai numatančių Civilinio kodekso pataisų.

Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybines sutartis sudaro tik 6 proc. besituokiančių žmonių.

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Pataisų šalininkai tvirtino, kad sutuoktinio sutikimo reikalavimas neturi analogų kitose šalyse.

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Pristatydama pataisas teisingumo ministrė Rita Tamašunienė Seime pabrėžė, kad sutuoktinio sutikimo nereikia įsigyjant vertybinius popierius. Ji prognozavo, kad didelio poveikio šeimų finansiniam saugumui pakeitimai neturės.

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„Egzistuoja įvairovė paslaugų ir prekių, pavyzdžiui, prabangos prekės, kurios savo esme taip pat mažina šeimos turtą be apčiuopiamo potencialo jį išsaugoti ar pagausinti, ir tokiems sandoriams taip pat jokio sutuoktinio leidimo nereikia. Sutikimo nereikia ir piniginiams perleidimams, nors piniginės lėšos yra laikomos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe“, – pristatydama ministerijos parengtas pataisas kalbėjo R. Tamašunienė.

Seimui pataisas priėmus jos įsigaliotų nuo 2027 metų sausio 1-osios.

indeliai.lt

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