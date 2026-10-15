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Įstatyme siūlys numatyti dar vieną galimybę paremti žiniasklaidą

2026-10-15 06:19 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 06:19
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Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Simonas Kairys ketvirtadienį ketina pateikti parlamentui Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, siūlančias suteikti galimybę Medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą.

Žiniasklaida (nuotr. Dainiaus Labučio)

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Simonas Kairys ketvirtadienį ketina pateikti parlamentui Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, siūlančias suteikti galimybę Medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą.

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Jei Seimas pritartų, Medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir „dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai“. 

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Pasak S. Kairio, dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiogiai, o būtent iš dirbtinio intelekto platformų. 

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„Akivaizdu, kad silpnėja tradicinės žiniasklaidos verslo modelis, nes dalis pajamų iš reklamos nuplaukia didžiosioms korporacijoms ir jų platformoms, pavyzdžiui, tokioms kaip „Meta“, „YouTube“, „Google“ ir kitoms“,  – sako S. Kairys. 

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Jo nuomone, politikai privalo čia įsikišti, nes kyla grėsmė objektyviai informacijai. 

„Žiniasklaidai reikia padėti, nes tik objektyvi informacija prisideda prie demokratinių procesų. Jeigu neskatinsime profesionalios, kokybiškos žiniasklaidos, tas dirbtinio intelekto platformų turinys bus greitai užpildytas visai kitokia informacija, kuri gali neturėti nieko bendro su teisybe, o bus tiesiog manipuliatyvaus pobūdžio“, – Eltai yra sakęs buvęs kultūros ministras S. Kairys.

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Įvertinus tai, jo nuomone, Medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų, pavyzdžiui, žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją.

„Kad mūsų žiniasklaida adaptuotųsi, pasirengtų tiek technologiškai, tiek iš principo pasikeitusioms aplinkybėms, mano nuomone, Medijų rėmimo fondui reikėtų numatyti jai padedančią programą. Seimas, įrašęs į įstatymą naują, atskirą finansavimo programą, padėtų žiniasklaidai laiku įveikti naujus iššūkius, nes nespėjus tikrai galima padaryti jai didelę žalą“, – mano S. Kairys. 

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ELTA primena, kad šių metų gegužės mėnesį parlamentaro pristatytos tai siūlančios Visuomenės informavimo įstatymo pataisos po pateikimo nesulaukė Seimo pritarimo. Jas palaikė 47 parlamentarai, prieš buvo 41. Pateikimo stadijoje paramos nesulaukusią iniciatyvą Seimas grąžino iniciatoriui tobulinti. 

Galiojantis įstatymas numato, kad Medijų rėmimo fondo misija – remti visuomenei ir valstybei reikšmingo, kokybiško, etiško ir politiškai neutralaus visuomenės informavimo priemonių turinio kūrimą, sklaidą ir viešosios informacijos rengėjų veiklą. 

Fondas skiria paramą viešosios informacijos rengėjų projektams ir veiklai pagal tam tikras programas. Prioritetinėmis sritimis yra laikomas kultūrinės, regioninės žiniasklaidos, naujienų, tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos, taip pat tautinių mažumų ir lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidos rėmimas. 

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