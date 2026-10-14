Seimo etikos sargai įvertino Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės spaudos konferencijos pavadinimą

Dėl tokio sprendimo etikos sargai apsisprendė bendru sutarimu.
Seimo etikos sargai neįžvelgė pažeidimo Asanavičiūtės-Gružauskienės spaudos konferencijos pavadinime
Socialdemokratė Lilija Vaitiekūnienė komisijos išvadų rengėjams taip pat pasiūlė pateikti Seimo narei rekomendaciją ateityje vengti dviprasmiškų bei įžeisti galinčių pavadinimų.
Į Seimo etikos sargus dėl D. Asanavičiūtės-Gružauskienės organizuotos spaudos konferencijos kreipėsi socialdemokratė Ilona Gelažnikienė. Ji prašė įvertinti šių metų birželio 23 dieną surengtos konferencijos turinį, pavadinimo pagrįstumą bei jo atitiktį Valstybės politikų elgesio kodekso principams.
Minėtame renginyje konservatorių partijos atstovai pristatė įstatymo pataisas dėl valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimo pavežėjams.
Pasak pareiškėjos, konservatorės surengtos spaudos konferencijos pavadinimas „Socialdemokratai prieš lietuvių kalbą“ diskredituoja partiją, daro jai reputacinę žalą, yra faktinio konstatuojamo pobūdžio, nors tokiam teiginiui jokie įrodymai spaudos konferencijoje nepateikti. Anot I. Gelažnikienės, tai leidžia kelti klausimą dėl politinės komunikacijos atsakingumo, korektiškumo ir pagarbos politiniams oponentams.
D. Asanavičiūtė-Gružauskienė etikos sargams skirtame paaiškinime nurodė, kad konferencijos pavadinimas specialiai buvo formuluotas kaip klausimas. Šiuo pavadinimu, anot Seimo narės, buvo siekiama atkreipti žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį į socialdemokratų požiūrį į lietuvių kalbos puoselėjimą ir saugojimą Lietuvoje. Toks spaudos konferencijos pavadinimas esą buvo pasirinktas įvertinus aplinkybių visumą: Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) siekė atidėti Valstybinės kalbos įstatymo pataisų įsigaliojimą, o Vyriausybė vilkino Kelių transporto kodekso pataisas.
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