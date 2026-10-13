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Parlamentarai po pateikimo pritarė siūlymui griežtinti atsakomybę už PSDF pinigų naudojimo pažeidimus

2026-10-13 17:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 17:41
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Seimas po pateikimo pritarė siūlymui griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų ūkio subjektų atsakomybę už pažeidimus, dėl kurių padaroma žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui arba neteisėtai imami mokesčiai iš pacientų.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Seimas po pateikimo pritarė siūlymui griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų ūkio subjektų atsakomybę už pažeidimus, dėl kurių padaroma žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui arba neteisėtai imami mokesčiai iš pacientų.

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Už socialdemokratės Orintos Leiputės teikiamas įstatymo pataisas antradienį balsavo 51 Seimo narys, prieš 27, o susilaikė 9 parlamentarai. 

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Pagal parlamentarės registruotas įstatymo pataisas, už pažeidimus, kuriais padaryta žala PSDF biudžetui, būtų skiriamos baudos, siekiančios nuo 20 iki 100 proc. padarytos žalos sumos. Jeigu žala fondui nebūtų padaryta ir nebūtų pažeista paciento teisė į nemokamą sveikatos priežiūrą, bauda siektų nuo 2 iki 10 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžių. Tuo metu už neteisėtai iš paciento paimtą mokestį būtų galima skirti 5–15 kartų nei paimta pinigų suma didesnę baudą.

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O. Leiputė nurodo, kad dabartinės poveikio priemonės nėra pakankamai veiksmingos, nes įstaigos įpareigojamos pašalinti pažeidimus ar grąžinti neteisėtai gautas lėšas, tačiau nepatiria papildomų finansinių pasekmių.

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Taip pat nurodoma, kad 2024 m. Valstybinė ligonių kasa (VLK) atliko 437 kontrolės procedūras, per kurias 327 atvejais buvo nustatyta žala PSDF biudžetui. Jos suma siekė 2,25 mln. eurų. Tuo metu 2025 m. per 213 patikrinimų žala nustatyta 163 atvejais, o jos dydis siekė 1,5 mln. eurų.

2025 m. daugiau dėmesio skyrus neteisėtų priemokų iš pacientų kontrolei, nustatyta, kad tokių mokėjimų suma siekė 400 tūkst. eurų, palyginti su 2,4 tūkst. eurų 2024 m.

Projektu taip pat siūloma nustatyti, kad įstaigai neįvykdžius VLK direktoriaus nurodymų pašalinti pažeidimus, atlyginti žalą fondui ar grąžinti pacientui neteisėtai paimtą mokestį, o dėl to nutraukus sutartį su ligonių kasa, naują sutartį būtų galima sudaryti ne anksčiau kaip po dvejų metų.

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