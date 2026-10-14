Buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimas Seime bus svarstomas už uždarų durų

Perkelti šį klausimą į uždarą formatą pasiūlė Seimo narys konservatorius Valdas Rakutis.
„Labai stebiuosi, ką čia mes darome, tuo labiau atvirame formate. Ar mes dirbame priešiškai valstybei, bandydami ištraukti kažkokią informaciją viešai? Jeigu yra klausimų, tai tą turime daryti kitame formate. Čia yra atviras formatas, o tie dalykai, kurie yra slaptai, jie ir turi likti slaptai. Siūlyčiau tokius dalykus perkelti į uždaras erdves, nes kitaip padarysime tokią žalą, apie kurią gal šiandien ir nesuvokiame“, – komiteto posėdyje teigė V. Rakutis.
Pritardamas, kad tai yra jautri tema, demokratas Domas Griškevičius apgailestavo, kad kartais kai kurie politikai tokiose temose nori susilaukti dėmesio.
„Tai yra jautrios temos. Iš esmės žengiame į labai pavojingą zoną. Mums nedraugiškos valstybės gali tuo pasinaudoti. Šitoje temoje man visada apmaudu, kad dėmesys nukreipiamas į tuos žmones, kurie, norėčiau pabrėžti, prisipažino ir bendradarbiavo, o ne į tuos, kurie taip ir liko neprisipažinę ir nebendradarbiavo ir iki šiol nebūtinai ir turbūt ne visada yra žinomi“, – komiteto posėdyje sakė D. Griškevičius.
Mato tik vieną medalio pusę?
Tuo metu Seimo narys Vitalijus Šeršniovas svarstė, kodėl nekalbama apie kitą medalio pusę.
„Kodėl matome tik vieną medalio pusę? Niekas nekalba apie kitą medalio pusę. Gal yra kažkoks interesas? Gal yra suinteresuoti asmenys, kurie gali galbūt daryti kažkokią juntamą ar nejuntamą įtaką? Gal nauji įstatymai dėl buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo termino galėjo atsirasti dėl tam tikros įtakos? Kodėl šito klausimo nekeliame?“ – svarstė V. Šeršniovas.
Jis domėjosi buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo terminais, žymų „slaptai“ ir „visiškai slaptai“ atsiradimo aplinkybėmis.
Parlamentaras taip pat pasiūlė komitetui išsamiai išdiskutuoti tuos klausimus ir tik po to priimti sprendimą.
VSD atstovas: tai jautri informacija
Komiteto posėdyje dalyvavęs Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo.
„Valstybė, įvertinusi tų duomenų jautrumą, suteikė specialų įslaptinimo terminą 75 metams, kuris Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme suteikiamas informacijai, kurios atskleidimas gali sukelti pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai. Mes manome, kad ta informacija nepraradusi aktualumo. Tas pavojus žmonėms gali kilti. Atskleidus šituos duomenis, bus galima išskaičiuoti tuos, kurie neprisipažino ir jų atžvilgiu taikyti įvairias poveikio priemones iš mums nedraugiškų valstybių, kurios tuos duomenis galimai išsaugojo“, – sakė A. Bložė.
Pažeidžiamumas tų prisipažinusių asmenų, jo pastebėjimais, yra žymiai mažesnis nei tų, kurie to nepadarė.
„Jie teikė informaciją apie visas jiems žinomas aplinkybes, apie bendradarbiavimą, KGB veiklą, tikslus ir užduotis. Tie žmonės yra instruktuoti apie tai, kokių veiksmų imtis ir kam apie tai pranešti, jeigu būtų bandoma juos kažkokiu būdu paveikti“, – sakė A. Bložė.
ELTA primena, kad pernai gruodį Seimas pradėjo svarstyti „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio parengtas įstatymo pataisas, siūlančias nuo 2028-ųjų metų išslaptinti buvusius KGB bendradarbius.
Šias įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 51 Seimo narys, prieš buvo 1, susilaikė 2.
R. Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 1999 m. priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą.
Siekiant tinkamai pasirengti tokio sprendimo įgyvendinimui, jis pasiūlė jo įsigaliojimą nukelti į 2028 m. sausio 1 d. Tai reikštų, kad suėjus šiam terminui, prisipažinusiųjų apie slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis pateikta informacija ir duomenys nebebūtų laikomi valstybės paslaptimi bei būtų išslaptinti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.
Projektą jau svarstęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) pasiūlė jį atmesti.
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