Seimo komisija pritarė vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu.
Komisija nesvarstė „aušriečio“ Karolio Neimanto siūlymo uždrausti daugkartines e. cigaretes – paliko sprendimą priimti pagrindiniam komitetui.
Teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupės patarėja Ugnė Jakaitytė įspėjo, kad pataisas dėl tokio draudimo prieš jas priimant reikės notifikuoti Europos Komisijai.
Seimo komisijos pirmininkas Saulius Čaplinskas abejoja, ar Lietuvoje pavyktų uždrausti visas – ir vienkartines, ir daugkartines e. cigaretes: „Nepavyktų notifikuoti.“
Konservatorė Daiva Ulbinaitė siūlo didinti baudas už prekybos pažeidimus bei griežtinti licencijų sąlygas, o pažeidėjams jas greičiau atimti.
Pasak jos, Portugalijos pavyzdys rodo, kad baudos iki 100 tūkst. eurų yra veiksminga priemonė.
Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad siūlymas uždrausti vienkartines e. cigaretes atspindi valstybės siekį apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo neigiamos nikotino žalos sveikatai.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) biuro Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė teigė, kad Lietuvoje e. cigaretes labiau rūko jaunimas, o ne suaugę žmonės.
„Lietuvos situacija kritinė, nes išsiskiria jaunų žmonių didesniu e. cigarečių vartojimu, – komisijoje teigė PSO biuro vadovė. – Vaikai vartoja daug labiau – net kelis kartus – nei suaugę.“
Tuo metu Nacionalinės elektroninių cigarečių asociacijos atstovas Justinas Poderys siūlė neskubėti drausti vienkartinių e. cigarečių be platesnių diskusijų.
„Tikimės gilesnės diskusijos šia tema. Kitų tabako gaminių nesiūloma drausti“, – komisijoje kalbėjo jis.
Pasak J. Poderio, 70-80 proc. e. cigarečių rinkos sudaro nelegalūs tabako gaminiai: „Vaikai apsinuodija įsigiję „Bolt“ atvežtus produktus.“
Jo teigimu, nelegali rinka yra didelė, nes Lenkijoje akcizas dabar mažesnis penkis kartus, o nuo kitų metų bus 10 kartų mažesnis.
Biudžeto ir finansų komiteto vadovas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad uždraudus vienkartines e. cigaretes sumažėtų ir nelegali jų rinka.
Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
Kaip rašė BNS, pirmąkart panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį S. Čaplinsko siūlymas iš jos pašalintas dar kartą.
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