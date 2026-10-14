Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo komisija pritarė vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui

2026-10-14 15:08 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 15:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimo Priklausomybių prevencijos komisija trečiadienį pritarė beveik penkių dešimčių parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartines elektronines cigaretes.

TV3 Žinios, elektroninė cigaretė (nuotr. stop kadras)

Seimo Priklausomybių prevencijos komisija trečiadienį pritarė beveik penkių dešimčių parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartines elektronines cigaretes.

REKLAMA
0

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu. 

Komisija nesvarstė „aušriečio“ Karolio Neimanto siūlymo uždrausti daugkartines e. cigaretes – paliko sprendimą priimti pagrindiniam komitetui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupės patarėja Ugnė Jakaitytė įspėjo, kad pataisas dėl tokio draudimo prieš jas priimant reikės notifikuoti Europos Komisijai.

REKLAMA
REKLAMA

Seimo komisijos pirmininkas Saulius Čaplinskas abejoja, ar Lietuvoje pavyktų uždrausti visas – ir vienkartines, ir daugkartines e. cigaretes: „Nepavyktų notifikuoti.“

REKLAMA

Konservatorė Daiva Ulbinaitė siūlo didinti baudas už prekybos pažeidimus bei griežtinti licencijų sąlygas, o pažeidėjams jas greičiau atimti.

Pasak jos, Portugalijos pavyzdys rodo, kad baudos iki 100 tūkst. eurų yra veiksminga priemonė.  

Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad siūlymas uždrausti vienkartines e. cigaretes atspindi valstybės siekį apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo neigiamos nikotino žalos sveikatai.

REKLAMA
REKLAMA

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) biuro Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė teigė, kad Lietuvoje e. cigaretes labiau rūko jaunimas, o ne suaugę žmonės. 

„Lietuvos situacija kritinė, nes išsiskiria jaunų žmonių didesniu e. cigarečių vartojimu, – komisijoje teigė PSO biuro vadovė. – Vaikai vartoja daug labiau – net kelis kartus – nei suaugę.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Nacionalinės elektroninių cigarečių asociacijos atstovas Justinas Poderys siūlė neskubėti drausti vienkartinių e. cigarečių be platesnių diskusijų. 

„Tikimės gilesnės diskusijos šia tema. Kitų tabako gaminių nesiūloma drausti“, – komisijoje kalbėjo jis.

Pasak J. Poderio, 70-80 proc. e. cigarečių rinkos sudaro nelegalūs tabako gaminiai: „Vaikai apsinuodija įsigiję „Bolt“ atvežtus produktus.“ 

REKLAMA

Jo teigimu, nelegali rinka yra didelė, nes Lenkijoje akcizas dabar mažesnis penkis kartus, o nuo kitų metų bus 10 kartų mažesnis.

Biudžeto ir finansų komiteto vadovas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad uždraudus vienkartines e. cigaretes sumažėtų ir nelegali jų rinka.  

Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.

Kaip rašė BNS, pirmąkart panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį S. Čaplinsko siūlymas iš jos pašalintas dar kartą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų