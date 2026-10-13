Seimo nariai po pateikimo pritarė medicinos pagalbos priemonių kompensavimo pokyčiams

Už socialdemokrato Sauliaus Čaplinsko teikiamas įstatymo pataisas antradienį balsavo 92 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusių nebuvo.
Įstatymo projektu siūloma leisti Valstybinei ligonių kasai (VLK) sudaryti sutartis su tiekėjais dėl visų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą įtrauktų priemonių, neatsižvelgiant į jų klasifikaciją. Šiuo metu tokios sutartys sudaromos tik dėl I klasės medicinos priemonių ir savikontrolei skirtų diagnostinių testų.
Pataisomis taip pat siekiama sudaryti sąlygas specializuotiems tiekėjams tiekti pacientams kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, įskaitant enterinės mitybos mišinius, pagal gydytojų išrašytus receptus.
Nurodoma, kad pakeitimai turėtų padidinti šių priemonių prieinamumą pacientams ir sudaryti vienodesnes sąlygas tiekėjams bei vaistinėms. Papildomų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų įstatymui įgyvendinti neprireiktų.
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