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Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą – įtraukta ir Krepšinio diena

2026-10-15 11:12 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 11:12
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Seimas atmintinų dienų sąrašą papildė 2 naujomis dienomis. Jame atsirado Krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23 d. ir Lietuvos įstojimo į Jungtines Tautas diena. Šį įvykis bus paminėtas rugsėjo 17 d. 

Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Seimas atmintinų dienų sąrašą papildė 2 naujomis dienomis. Jame atsirado Krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23 d. ir Lietuvos įstojimo į Jungtines Tautas diena. Šį įvykis bus paminėtas rugsėjo 17 d. 

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Naujas datas numatančias Atmintinų dienų įstatymo pataisas ketvirtadienį palaikė 84 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 8 susilaikė. 

Pagerbti krepšinį atmintina diena parlamentarams pasiūlė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Minint ją, tikimasi atkreipti dėmesį į šią tautą vienijančią, fizinį aktyvumą skatinančią sporto šaką. 

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Minėti Krepšinio dieną J. Olekas pasiūlė balandžio 23 d., nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. 

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1922 m. balandžio 23 d. Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje – susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos (LFLS) ir Kauno rinktinės komandos; pergalę rezultatu 8:6 šventė LFLS.

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Įprasmino Lietuvos tarptautiniam pripažinimui svarbią datą 

Rugsėjo 17-ąją paskelbti atmintina diena – Lietuvos įstojimo į Jungtines Tautas diena – Seimui pasiūlė parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. 

Ši data, anot jo, Lietuvos tarptautinio pripažinimo, suvereniteto ir atsakingo dalyvavimo daugiašalėje tarptautinėje sistemoje simbolis. 

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„1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė reikalavo tarptautinio pripažinimo – proceso, kurio metu valstybė turėjo iš naujo įtvirtinti save kaip lygiateisę tarptautinės bendrijos narę. 1991 m. rugsėjo 17 d., kai Lietuva kartu su Latvija buvo priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją, šis procesas pasiekė vieną svarbiausių savo etapų: Lietuvos valstybingumas tapo ne vien tautos valios, bet ir tarptautinės bendruomenės pripažintu faktu. Todėl ši data laikytina viena reikšmingiausių Lietuvos valstybingumo datų po Kovo 11-osios“, – sako R. Motuzas. 

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Šiuo metu Lietuvos įstojimo į Jungtines Tautas diena nėra paskelbta atmintina. Tačiau įstatyme jau yra įtvirtintos kitos datos, susijusios su Lietuvos naryste tarptautinėse organizacijose: kovo 29-oji – Lietuvos įstojimo į NATO diena; gegužės 1-oji – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.

ELTA primena, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų. 

Kaip numato įstatymas, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.

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