Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą – įtraukta ir Krepšinio diena

Naujas datas numatančias Atmintinų dienų įstatymo pataisas ketvirtadienį palaikė 84 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 8 susilaikė.
Pagerbti krepšinį atmintina diena parlamentarams pasiūlė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Minint ją, tikimasi atkreipti dėmesį į šią tautą vienijančią, fizinį aktyvumą skatinančią sporto šaką.
Minėti Krepšinio dieną J. Olekas pasiūlė balandžio 23 d., nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena.
1922 m. balandžio 23 d. Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje – susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos (LFLS) ir Kauno rinktinės komandos; pergalę rezultatu 8:6 šventė LFLS.
Įprasmino Lietuvos tarptautiniam pripažinimui svarbią datą
Rugsėjo 17-ąją paskelbti atmintina diena – Lietuvos įstojimo į Jungtines Tautas diena – Seimui pasiūlė parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Ši data, anot jo, Lietuvos tarptautinio pripažinimo, suvereniteto ir atsakingo dalyvavimo daugiašalėje tarptautinėje sistemoje simbolis.
„1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė reikalavo tarptautinio pripažinimo – proceso, kurio metu valstybė turėjo iš naujo įtvirtinti save kaip lygiateisę tarptautinės bendrijos narę. 1991 m. rugsėjo 17 d., kai Lietuva kartu su Latvija buvo priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją, šis procesas pasiekė vieną svarbiausių savo etapų: Lietuvos valstybingumas tapo ne vien tautos valios, bet ir tarptautinės bendruomenės pripažintu faktu. Todėl ši data laikytina viena reikšmingiausių Lietuvos valstybingumo datų po Kovo 11-osios“, – sako R. Motuzas.
Šiuo metu Lietuvos įstojimo į Jungtines Tautas diena nėra paskelbta atmintina. Tačiau įstatyme jau yra įtvirtintos kitos datos, susijusios su Lietuvos naryste tarptautinėse organizacijose: kovo 29-oji – Lietuvos įstojimo į NATO diena; gegužės 1-oji – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.
ELTA primena, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų.
Kaip numato įstatymas, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.
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