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Seimas svarstys siūlymą LRT eteryje didinti klausos, regos negalią turintiems asmenims pritaikytų programų laiką

2026-10-15 14:32 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 14:32
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Seimas po pateikimo pritarė siūlymui Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) eteryje didinti klausos, regos negalią turintiems asmenims pritaikytų programų transliavimo laiką. 

LRT.. ELTA / Dainius Labutis

Seimas po pateikimo pritarė siūlymui Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) eteryje didinti klausos, regos negalią turintiems asmenims pritaikytų programų transliavimo laiką. 

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Tokiam siūlymui pritarta bendru sutarimu. 

Tiesa, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlė šiam klausimui prašyti Vyriausybės išvados. Vis tik, parlamentarai tokiam siūlymui nepritarė. 

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Įstatymo projekte siūloma, kad programos su lietuviškais subtitrais sudarytų 70 proc. viso mėnesio transliavimo laiko, programos, pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, – 20 proc. transliavimo laiko.

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Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nustato, kad per mėnesį LRT transliuojamų programų, kurių kartojimas neįskaičiuojamas į nustatytą minimalų programų pritaikymo laiką, turi būti: programų su lietuviškais subtitrais – ne mažiau kaip 50 procentų viso mėnesio transliavimo laiko, o programų, pritaikytų regos negalią turintiems asmenims, – ne mažiau kaip 10 procentų viso mėnesio transliavimo laiko.

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Kaip teigiama aiškinamajame rašte, įstatymo projekto rengimą paskatino siekis užtikrinti didesnį visuomeninio transliuotojo teikiamos informacijos prieinamumą visiems visuomenės nariams, įskaitant asmenis, turinčius klausos ir regos negalią, taip pat stiprinti jų visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime.

„Televizija yra viena svarbiausių visuomenės informavimo ir švietimo priemonių, todėl jos turinio prieinamumas žmonėms su negalia yra reikšmingas ne tik individualių asmenų informavimo, bet ir visuomenės nuostatų bei požiūrio į žmogų su negalia formavimosi veiksnys. Platesnis prieinamo turinio kiekis sudarytų sąlygas žmonėms su negalia būti labiau matomiems visuomenėje, savarankiškai gauti aktualią informaciją, dalyvauti kultūriniame, socialiniame ir visuomeniniame gyvenime bei mažintų socialinę atskirtį“, – dėstoma dokumente. 

Po diskusijų Seimo Kultūros, Žmogaus teisių komitetuose bei Asmenų su negalia teisių komisijoje parlamentas šį siūlymą ketina svarstyti gruodžio 10 d. 

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