Projektas: gynybos biudžetas kitąmet – 5 proc. BVP arba daugiau nei 4,8 mlrd. eurų

Tokia suma numatyta Krašto apsaugos ministerijai skiriamuose asignavimuose kartu su Valstybės gynybos fondu, fondą sudarys daugiau nei 896 mln. eurų.
Kitąmet gynybos biudžetas didinamas beveik 35 mln. eurų. Krašto apsaugos ministerija (KAM) BNS informavo, kad siūlomas gynybos biudžetas atitinka lygiai 5 proc. kitiems metams prognozuojamo BVP.
Nors šiemet gynybai eurais buvo skiriama mažiau, bet procentas nuo ekonomikos dydžio buvo didesnis – 5,38 procento.
Kaip rašė BNS, praėjusių metų pradžioje iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta Valstybės gynimo taryba nutarė 2026–2030 metais gynybai skirti 5–6 proc. BVP.
Didelis finansavimas siejamas su tikslais išvystyti kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados Lietuvoje priėmimui.
Vyriausybė penktadienį turėtų patvirtinti su kitų metų biudžetais susijusius projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente jie paprastai priimami gruodį.