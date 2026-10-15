Taurimas Valys atšaukė komandiruotę į JAV

Kaip Eltai nurodė Finansų ministerija, ministro vizitas Vašingtone buvo suplanuotas spalio 25-29 dienomis.
Vizito metu buvo suderinti susitikimai su Pasaulio banko prezidentu Ajay Banga, Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atstovais, tarp jų – Fiskalinių reikalų direktoriumi, Europos departamento direktoriumi, TVF misijos Lietuvai komanda bei Lietuvos diasporos atstovais, Amerikos prekybos rūmais.
Taip pat esą buvo derinami susitikimai su JAV iždo atstovais, TVF vykdomąja direktore K. Georgieva, analitiniais centrais bei kitomis institucijomis.
Lietuvos ambasada Vašingtone šį ketvirtadienį taip pat paskelbė kvietimą šalies lietuvių bendruomenei į susitikimą su ministru, kuris buvo suplanuotas spalio 26 d.
Komandiruotė atšaukta ketvirtadienį, jų planuojama daugiau
Visgi kiek vėliau Finansų ministerija Eltai patikslino, kad dėl užimtos darbotvarkės ministro komandiruotė Jungtinėse Valstijose atšaukta ketvirtadienio rytą.
„Vizitas į Vašingtoną buvo planuotas anksčiau, tačiau dėl intensyvios ministro darbotvarkės ir prioritetinių darbų Lietuvoje buvo atšauktas“, – nurodė ministerijos atstovai.
„Ministro darbotvarkė yra nuolatos pildoma ir keičiama, atsižvelgiant į tuo metu svarbiausius klausimus“, – teigiama komentare.
Anot ministerijos, šiuo metu taip pat numatyti, bet dar nepatvirtinti keli ministro vizitai į Briuselį, Seime dar numatant svarstyti biudžeto projektą – tarp jų Euro grupės ir ECOFIN posėdžiai, Sanglaudos Taryba.
Lapkričio pabaigoje taip pat planuojamas vizitas į Vokietiją, kur vyks 36-asis kongresas „Frankfurt European Banking (EBC)“, taip pat numatomas susitikimas su Vokietijos finansų ministru, o gruodžio pradžioje – vizitas į Londoną ir susitikimas su Jungtinės Karalystės (JK) iždo kancleriu.
„Tačiau didžiąją darbo laiko dalį finansų ministras ketina praleisti Lietuvoje ir intensyviai ruoštis pirmininkavimui ES Tarybai“, – pridūrė ministerijos atstovai.
Seime valstybės biudžetas svarstomas dviem stadijomis. Įstatymas numato, kad po projekto pateikimo jis pagal kompetenciją nagrinėjamas Seimo komitetuose, pagrindinis iš jų yra Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) – jam siūlymus kiti komitetai pateikti turi iki lapkričio 10 d.
Tuomet biudžeto projektas pirmą kartą turi būti apsvarstytas Seimo salėje, po posėdžio projektas grąžinamas tobulinti Vyriausybei, vėliau įvyksta antrasis svarstymas, kurio metu Vyriausybė pateikia pataisytą projektą. Galų gale biudžetas tvirtinamas viename iš artimiausių Seimo posėdžių.
Tiesa, jeigu yra daug svarbių pastabų, biudžeto projektas vėl gali būti grąžintas Vyriausybei pataisyti, po priėmimo Seime valstybės biudžeto projektą turėtų pasirašyti prezidentas.
Kritika – ir iš partnerių, ir iš opozicijos
Biudžeto formavimo procese kritikos dėl esą stringančios komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos finansų ministras susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių.
Dar liepą būdamas pretendentu į ministrus naujoje Vyriausybėje T. Valys susilaukė aštrių konservatorių pastabų – tuomet, apsilankęs jų frakcijoje, ministras tikino besijaučiantis „egzaminuojamas“, o po posėdžio pareiškė, kad „niekieno nesileis žeminamas“
Savo ruožtu ekspremjerė Ingrida Šimonytė tuomet teigė, kad susidarė įspūdis, jog ministras atėjo nepasiruošęs – vėliau konservatoriai T. Valiui ne kartą išsakė kritikos dėl kompetencijos, kėlė klausimus dėl galimų jo ryšių – ministras anksčiau dirbo kredito unijoje.
Galimas socialdemokratų ministro kompetencijos spragas kritikavo ir partneriai demokratai – šios frakcijos parlamentaras, buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius sakė, kad po valstybės biudžeto projekto pateikimo Seimui turėtų paaiškėti, ar esamas ministras toliau eis pareigas, ar bus pakeistas.
Politikas taip pat tikino, kad dar prieš formuojant Vyriausybę perspėjo ministrą pirmininką, jog su T. Valiu dirbti bus sudėtinga.
Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius taip pat piktinosi, esą partneriai sulaukė tik abstrakčių biudžeto projekto skaičių, kritikavo ne tik ministro komunikaciją, bet ir pasiruošimą – anot jo, biudžeto rengimas nėra tas pats, kas „studento bakalaurinio darbo atsiskaitymas“.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius yra patvirtinęs, kad ministrui išsakė tam tikrų pastabų dėl jo bendravimo su parlamentarais, tačiau akcentavo finansų ministru pasitikintis, taip pat pažymėjo, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos Vyriausybės ateitį.
Neviešai kalbama, kad klausimų dėl finansų ministro kompetencijos kyla ir patiems socialdemokratams – ilgametis politikas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas T. Valį yra pavadinęs „kosmonautu“.
Finansų ministras pastaruoju metu taip pat sulaukė kritikos dėl nesilankymo parlamento frakcijų ir komitetų posėdžiuose – T. Valys jau anksčiau sakė, kad yra užsiėmęs biudžeto formavimu.
Kaip skelbė ELTA, valstybės biudžeto, taip pat „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetai Vyriausybėje turėtų būti svarstomi šį penktadienį.
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