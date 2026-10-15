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Valys: koalicijoje aptarėme siūlymus papildomai apmokestinti azartinius lošimus

2026-10-15 13:05 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 13:05
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Praėjusios savaitės koalicinės tarybos posėdyje buvo aptartos galimybės papildomai apmokestinti azartinius lošimus, sako finansų ministras Taurimas Valys.

Taurimas Valys (nuotr. Elta)
GALERIJA (17)

Praėjusios savaitės koalicinės tarybos posėdyje buvo aptartos galimybės papildomai apmokestinti azartinius lošimus, sako finansų ministras Taurimas Valys.

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„Praėjusią savaitę koalicinės tarybos metu surinkome visus pasiūlymus. Tarp jų – ir galimi azartinių lošimų papildomi apmokestinimai“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė T. Valys.

Jo teigimu, dėl galimų mokesčių pakeitimų Finansų ministerija paprašė papildomos informacijos ir iš kitų institucijų.

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„Užprašėme visų kitų ministerijų papildomos informacijos, veiksmų planas yra rengiamas ir bus inkorporuotas į biudžetą. Kai pateiksime – galėsite viską pamatyti detaliai“, – tikino ministras.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taurimas Valys susitiko su TS-LKD frakcijos atstovais

Kaip skelbė ELTA, anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas pagrindines 2027 metų valstybės biudžeto kryptis, užsiminė, kad valdžios sektoriaus deficitas gali siekti 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir taip viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3 proc. ribą.

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T. Valys tikslaus deficito dydžio kol kas neatskleidžia, tačiau pabrėžia, kad su panašiais iššūkiais susiduria ir kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės. Anot jo, 12 Bendrijos šalių jau dabar prognozuoja kitąmet viršysiančios 3 proc. deficito ribą.

Ministras taip pat yra nurodęs, kad Lietuva siekia pasinaudoti ES fiskalinių taisyklių išimtimis, susijusiomis su padidėjusiomis gynybos išlaidomis ir ypatinga saugumo situacija.

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Vyriausybės pristatytame 2027 metų biudžeto plane gynybai numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Palyginti su šių metų Krašto apsaugos ministerijos biudžetu, finansavimas turėtų padidėti 36 mln. eurų.

Kiek anksčiau Finansų ministerija registravo lošimo mokesčių pakeitimo projektą, kuriame buvo numatyta 10 proc. loterijų mokesčio skirti į biudžetą, dar 8 proc. – nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams.

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Ministerija skaičiavo, kad, jei minėti pakeitimai dėl loterijų mokesčio būtų priimti, biudžetas kasmet netektų 11,9 mln. eurų – ši suma apskaičiuota atsižvelgiant į loterijų organizatorių praėjusių metų veiklos rodiklius.

Visgi valdančiosios koalicijos partneriai demokrata išsakė poziciją, kad tokio projekto nepalaikys, o Finansų ministerija nuo siūlymo atsitraukė. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė, kad „Vardan Lietuvos“ Seimo frakcija siūlys didinti loterijų verslui taikomus mokesčius.

indeliai.lt

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