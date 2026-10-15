Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš kritikos sulaukusio Valio – atkirtis: sako nebijantis, kad jo kėdė ministrų kabinete susvyruos

2026-10-15 12:55 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kritikos dėl kitų metų valstybės biudžeto formavimo proceso ir kompetencijos stokos sulaukiantis finansų ministrasTaurimas Valys sako nebijantis, kad gali netekti posto.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (17)

Kritikos dėl kitų metų valstybės biudžeto formavimo proceso ir kompetencijos stokos sulaukiantis finansų ministrasTaurimas Valys sako nebijantis, kad gali netekti posto.

REKLAMA
2

„Nebijau“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė finansų ministras, paklaustas, ar nebijo, kad „jo kėdė gali susvyruoti“.

Anksčiau koalicijos partnerių demokratų frakcijos parlamentaras Algirdas Butkevičius sakė, kad po valstybės biudžeto projekto pateikimo Seimui turėtų paaiškėti, ar kritikos sulaukiantis finansų ministras toliau eis pareigas, ar bus pakeistas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taurimas Valys susitiko su TS-LKD frakcijos atstovais

Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu teigė, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos Vyriausybės ateitį. 

REKLAMA
REKLAMA

Ministras sulaukė kritikos

Pastaruoju metu finansų ministras taip pat sulaukė kritikos dėl nesilankymo parlamento frakcijų ir komitetų posėdžiuose.

REKLAMA

„Tikrai neapgailestauju dėl to, kas yra išpūsto ir perteklinio – visi susitikimai, kuriuose aš pažadėjau būti, yra suplanuoti ir vyksta, šiandien rytą dar turėjome neoficialų susitikimą su kitais Seimo nariais, turėjome koalicijos tarybą, trys frakcijos susitikimai numatyti jau šį trečiadienį, tas pats Biudžeto ir finansų komitetas, kur privalau pristatyti, kas jau pateikta visuomenei“, – tikino T. Valys.

REKLAMA
REKLAMA

„Viskas vyksta sava tvarka, o ką politiniai oponentai komentuoja – čia jau jų reikalas“, – pridūrė ministras.

Nors Vyriausybė biudžeto projektą turėtų svarstyti penktadienį, taip pat keliami klausimai, kodėl dalis ministrų dar nematė galutinio jo varianto.

Finansų ministras į tai atsakė, jog „su visais ministrais yra tikrai ne kartą susitikęs“ formuojant biudžetą ir kad „ministrai tikrai žino, apie ką kalbama“.

Kaip skelbė ELTA, pagrindinės kitų metų valstybės biudžeto kryptys pristatytos praėjusią savaitę – numatoma, kad gynybos finansavimas sieks 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketui numatoma skirti 150 mln. eurų biudžeto lėšų.

Taip pat planuojama didinti pensijas, algas viešojo sektoriaus darbuotojams.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų