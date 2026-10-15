Iš kritikos sulaukusio Valio – atkirtis: sako nebijantis, kad jo kėdė ministrų kabinete susvyruos

„Nebijau“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė finansų ministras, paklaustas, ar nebijo, kad „jo kėdė gali susvyruoti“.
Anksčiau koalicijos partnerių demokratų frakcijos parlamentaras Algirdas Butkevičius sakė, kad po valstybės biudžeto projekto pateikimo Seimui turėtų paaiškėti, ar kritikos sulaukiantis finansų ministras toliau eis pareigas, ar bus pakeistas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu teigė, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos Vyriausybės ateitį.
Ministras sulaukė kritikos
Pastaruoju metu finansų ministras taip pat sulaukė kritikos dėl nesilankymo parlamento frakcijų ir komitetų posėdžiuose.
„Tikrai neapgailestauju dėl to, kas yra išpūsto ir perteklinio – visi susitikimai, kuriuose aš pažadėjau būti, yra suplanuoti ir vyksta, šiandien rytą dar turėjome neoficialų susitikimą su kitais Seimo nariais, turėjome koalicijos tarybą, trys frakcijos susitikimai numatyti jau šį trečiadienį, tas pats Biudžeto ir finansų komitetas, kur privalau pristatyti, kas jau pateikta visuomenei“, – tikino T. Valys.
„Viskas vyksta sava tvarka, o ką politiniai oponentai komentuoja – čia jau jų reikalas“, – pridūrė ministras.
Nors Vyriausybė biudžeto projektą turėtų svarstyti penktadienį, taip pat keliami klausimai, kodėl dalis ministrų dar nematė galutinio jo varianto.
Finansų ministras į tai atsakė, jog „su visais ministrais yra tikrai ne kartą susitikęs“ formuojant biudžetą ir kad „ministrai tikrai žino, apie ką kalbama“.
Kaip skelbė ELTA, pagrindinės kitų metų valstybės biudžeto kryptys pristatytos praėjusią savaitę – numatoma, kad gynybos finansavimas sieks 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketui numatoma skirti 150 mln. eurų biudžeto lėšų.
Taip pat planuojama didinti pensijas, algas viešojo sektoriaus darbuotojams.
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