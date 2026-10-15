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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas: Valys yra socialdemokratų ir demokratų ginčų katalizatorius

2026-10-15 10:31 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-15 10:31
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Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, jog finansų ministras Taurimas Valys yra valdančiųjų ginčų katalizatorius, o planuojamas valstybės biudžeto deficitas kelia klausimų dėl šalies finansinio stabilumo.

Laurynas Kasčiūnas (ELTA nuotr.)
GALERIJA (17)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, jog finansų ministras Taurimas Valys yra valdančiųjų ginčų katalizatorius, o planuojamas valstybės biudžeto deficitas kelia klausimų dėl šalies finansinio stabilumo.

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„Finansų ministras dėl savo silpnos komunikacijos su partijomis, su visuomene, su žiniasklaida yra tas katalizatorius tų ginčų tarp socdemų ir demokratų. Tas tikrai tęsis, aš tuo tikrai neabejoju ir, matyt, turėsim tokią nuolatinę situaciją, kai jau dabar virs valdančioje koalicijoje tokia politinių muštynių arena“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo konservatorius.

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Jo teigimu, dideliu išbandymu T. Valiui taps būsimo valstybės biudžeto pristatymas ir gebėjimas jį argumentuotai apginti.

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„3,8 proc. biudžeto deficito irgi yra dalykas, kurį jis turės įrodyti. Čia planuojamas. Tai dar, be to, ne galutiniai skaičiai“, – sakė politikas.

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FOTOGALERIJA. Taurimas Valys susitiko su TS-LKD frakcijos atstovais

L. Kasčiūnas taip pat kritikavo ministro pasisakymą dėl valstybės skolos ir perspėjo, kad didėjant skolai vis daugiau lėšų tektų jos aptarnavimui, o tai ribotų galimybes ateityje finansuoti kitus valstybės įsipareigojimus.

Biudžeto svarstymas

Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027-ųjų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemones, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams.

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Jiems pritarus, biudžeto projektas bus teikiamas Seimui – tai turi būti padaryta iki spalio 17 dienos.

Preliminarios kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų siekti 22,04 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,85 mlrd. eurų.

Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. BVP.

Savo ruožtu T. Valys yra sulaukęs viešos kritikos iš opozicinių partijų dėl ministro nesirodymo jų frakcijose.

Nepasitenkinimą reiškė ir koalicijos partneriai demokratai, kurių pirmininkas Virginijus Sinkevičius po koalicijos tarybos posėdžio praėjusią savaitę aiškino 

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