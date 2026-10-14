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Socialinių tinklų žvaigždė Blondanina sužavėjo Kasčiūną – prabilo apie žingsnį į politiką: „Labai nustebino“

2026-10-14 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-10-14 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Laidos „Be tabu“ komanda leidžia susipažinti su naująja ikona, koučere ir motyvatore – Blondanina. Mergina sulaukė komplimentų ne tik iš šalies komikų, bet ir politikų. Blondanina krito į akį pačiam Laurynui Kasčiūnui.

Laidos „Be tabu“ komanda leidžia susipažinti su naująja ikona, koučere ir motyvatore – Blondanina. Mergina sulaukė komplimentų ne tik iš šalies komikų, bet ir politikų. Blondanina krito į akį pačiam Laurynui Kasčiūnui.

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Blondanina internete kuria turinį ir dalijasi patarimais. Vos per pusę metų gražuolė tapo socialinių tinklų žvaigžde.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Blondanina

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„Vienas iš populiariausių, kur yra virš pusės limono, man atrodo, tai yra, kur statau vyrą į kampą. Tai šitas yra tiesiog iš mūsų kasdienos kadriukas. Labai žmonės baisiai suintriguoti, aš nežinau, čia kažkokia naujiena Lietuvoje vyrą į kampą statyt, ant žirnių klupdyt? Čia kažkas naujo, nežinau, kodėl taip keista žmonėms buvo, bet man čia yra įprasta“, – sakė Blondanina.

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Rimtomis temomis mergina šneka su humoru

Žvaigžde Blondanina norėjo būti nuo mažens, kai dar buvo labai maža.

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„Dėl to ūgio, tai visaip įžeidžiai vadino: man ne tenais nykštukė, liliputė, neūžauga ir taip toliau... Iš tikrųjų, aš... Tiesiog galbūt vėliau tą ūgį pasiekiau tokį, ar ne, aš buvau iš tikrųjų tokia coliukė. Man dabar atrodo labai žavinga, bet tuo metu kažkodėl reikėjo būtinai d***** už tai. Tai vat“, – pasakojo socialinių tinklų žvaigždė.

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Ūgio neprisišpakliuosi, todėl Blondanina investuoja į savo grožį.

„Su visomis stilistų konsultacijomis, su kosmetologais, grožio specialistais, manikiūrininkais – kažkur apie dešimt. 10 tūkst. eurų į mėnesį išeina tikriausiai“, – juokavo Blondanina.

Blondanina labai daug dirba, bet dirba iš namų. Viena pati filmuotis nespėja, todėl turi daug pagalbininkų.

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Blondanina – tai ne tik grožis ir šviesūs plaukai. Mergina turi talentų, pavyzdžiui, kalba net keliomis kalbomis!

Kasčiūno simpatija ir panašumai su Ruginiene

Visai neseniai Blondaninos gerbėjų gretose atsirado ir labai išskirtinis gerbėjas. Gražuolė filmavosi komikų Nedo Zimanto ir Kristoforo Vaidučio „Skečų šou“ kartu su Laurynu Kasčiūnu ir krito vienas kitam į akį.

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„Kažkaip kalbėjom, kad galbūt Lietuva jau pasiruošusi yra man, ir galbūt vieną dieną aš iš tikrųjų į politiką nusirausiu, nes kažką reikia daryti, chebra, nu dabar kas vyksta. (...) Kasčiūnas – labai protingas diedas. Protingas diedas. Bazaras, kad patikau. Matėt, kaip mirksėjo akytėm? Neįmanoma nepatikt“, – tikino socialinių tinklų žvaigždė.

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„Labai nustebino, kad yra sumani, intelektuali, turinti savo nuomonę mergina, man tikrai patiko. Ir su geru humoro jausmu – ta prasme, taikliu, nepigiu, taikliu. Ne, tai aš į visas gražias moteris žiūriu, tai aš su skoniu“, – pridūrė L. Kasčiūnas.

Kol Blondanina svarsto, ar jai žengti į politiką, gerbėjai ją lygina su Inga Ruginiene. Atseit labai panašios.

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„Panašumų kokių? Iš snukio? Ar iš balso? Na, su Inga neturim giminystės ryšių, bet jeigu nori Inga kavos – davai, hip-hip“, – sakė Blondanina.

Bet pasaulis toks yra, kad visiems neįtiksi. Blondanina internete sulaukia daug pagiežos.

„Tai iš tikrųjų pagrindinis heito srautas – tai yra vyrukai, kurių tiesiog kiaušinių masė yra šitiek mažesnė negu mano pačios. Ir tokie vyrai dažnai jaučiasi emaskuluoti dėl mano turinio, jie nepalaiko bajeriukų, jie neturi humoro jausmo.

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Pavyzdžiui: eik į virtuvę, eik sumuštinį tept, patylėk, kodėl tu čia šneki, kodėl vyras turi dirbti? Tai tie visi, kurie „Sodroje“ sėdi, diedukai, tie man ir verkia ten, kad kodėl tu čia pinigų reikalauji iš vyro. Ką reiškia reikalauji iš vyro? Aš ir pati turiu savo pinigų, aš tiesiog manau, kad vyras turi uždirbti. Viskas“, – sakė socialinių tinklų žvaigždė.

Daugiau sužinokite – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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