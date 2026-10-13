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TV3 naujienos > Lietuva

Aušra Maldeikienė patyrė visišką šoką: „Visos durys uždarytos“

„Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-10-13 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-13 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pranešimai apie oro pavojų Lietuvoje, deja, nebe naujiena. Ir jie labai gąsdina politikę, buvusią europarlamentarę Aušrą Seibutytę-Maldeikienę. Kai telefonai pypsėjo, ji buvo namuose ir bandė nusileisti į požeminį garažą – ieškojo priedangos. Tačiau to padaryti jai nepavyko.

Pranešimai apie oro pavojų Lietuvoje, deja, nebe naujiena. Ir jie labai gąsdina politikę, buvusią europarlamentarę Aušrą Seibutytę-Maldeikienę. Kai telefonai pypsėjo, ji buvo namuose ir bandė nusileisti į požeminį garažą – ieškojo priedangos. Tačiau to padaryti jai nepavyko.

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Situaciją aiškinosi laidos „Be Tabu“ komanda.

„Visos durys uždarytos. Bet čia net ir nėra ženklo, nors aiškinama yra, kad eikite į tą apatinę aikštelę“, – rodydama į užrakintas garažo duris kalbėjo A. Seibutytė.

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Politikė buvo girdėjusi apie vietą netoli namų, kur esą saugu ir telpa daug žmonių – požeminę perėją Linkmenų gatvėje. Tačiau iki jos – net 12 minučių kelio pėsčiomis.

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„Kol aš per 12 minučių ateisiu pas juos, ten su vietomis bus labai blogai, net stovimoje“, – nerimavo moteris.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žvilgsnis pro rakto skylutę: štai, kaip atrodo priedanga ir kas jos viduje

Kas nelaimės atvejų nutiktų senjorams?

Kaip bebūtų keista, Aušra jau oficialiai yra senjorė. Ir nors pati mėgsta pasivaikščioti, daliai senolių ilgesnis vojažas iki priedangos gali būti per sunkus.

„Man yra 68 metai, aš tą pabrėžiu. Vilniuje yra nuo 110–120 tūkstančių, kuriems yra 60+. Bandykime pagalvoti, kas nutinka, jei jie ir patenka į šią stovėjimo aikštelę. Kiek žmogus, o dalis iš tų dar yra ir 80+ ir dar ligoti, ką jie darys? Jie stovės tarp mašinų?“ – piktinosi A. Seibutytė.

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„Be Tabu“ komanda kartu su Aušra sumanė ištestuoti, kaip greitai rasti artimiausią priedangą prie jos namų.

„Čia artimiausia, va jau matosi ženkliukas. Jos yra ant trijų įėjimų. Ten ryškiai tų gyventojų rūsiai. Pirma – tu ten neįeisi. Antra – ką tu darysi įėjęs? Gi ten yra žmonių daiktai… Ką, tu sėdėsi ant laiptukų? Ar stovėsime susigrūdę? Kiek ten mūsų tilps? Kokiam kiekiui yra skirta?“ – klausimus kėlė ji.

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Pabandžius patekti į vidų – nusivylimas. Priedangos durys užrakintos. Laimė, pro duris išėjo namo gyventoja ir įleido į vidų. Tačiau vaizdas rūsyje nedžiugino – tamsu, skersvėjis ir sulūžusios durys.

Priedangos ieškojo Katedros aikštėje

Vienas dalykas, jei pavojaus signalai užklumpa namie. O ką daryti, jei esi mieste? Pavyzdžiui, Katedros aikštėje. Gavus pranešimą apie pavojų, artimiausios priedangos tenka ieškoti per programėlę. Odminių gatvėje esanti požeminė aikštelė, rašoma, talpina 353 žmones ir yra pritaikyta neįgaliesiems.

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Tačiau „Be Tabu“ komandai pasiekus vietą paaiškėjo žiauri realybė – priedangą atstoja drėgna požeminė aikštelė tarp svetimų automobilių. Netoli priedangos sutikta gyventoja pasidalijo ir savo mintimis apie tai.

„Tai čia gal vienas ant kito? – Aš nežinau. Tas, kuris ant viršaus, tam šilta. – Tam reikia fantazijos. – Pas miesto valdžią gera fantazija“, – su žurnalistu kalbėjosi gyventoja.

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Sostinėje „ant popieriaus“ yra net 2158 priedangos, 56 proc. jų sudaro gyvenamųjų namų rūsiai.

Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Nebejuokink svieto
Nebejuokink svieto
2026-10-13 07:59
Vaziuok i sodyba ir gyvenk ramiai.
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Ups
Ups
2026-10-13 08:24
EP pramiegojo atvėpusi žandikaulį, be reikalo ją pažadino. Dabar blaškosi po slėptuvės sūneliui reklamą daro, ale "rūpestinga" paliko.
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Eikite
Eikite
2026-10-13 07:40
Durniams visur į durnynus durys atidarytos.
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