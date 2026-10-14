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TV3 naujienos > Verslas > Finansai

Ministras Valys: dirbame, kad biudžeto deficitas neviršytų 3,8 proc.

2026-10-14 14:03 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-14 14:03
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Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad derybos dėl kitų metų biudžeto projekto dar vyksta, tačiau dirbama, kad viešųjų finansų deficitas neviršytų 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Taurimas Valys. Josvydas Elinskas / ELTA

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad derybos dėl kitų metų biudžeto projekto dar vyksta, tačiau dirbama, kad viešųjų finansų deficitas neviršytų 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

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„Kadangi dar vyksta derybos, kažko papildomai komentuoti dar negaliu, nes derybos nesibaigusios. (...) Galimai jis (deficitas – BNS) bus 3,8 procento. Jeigu nepavyks susiderėt su kitais asignavimų valdytojais, gali šiek tiek ir kisti, bet kol jis nepriduotas, tai būtų neatsakinga atsakyti“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje teigė ministras.

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„Kol kas nedidelė tikimybė (kad deficitas viršytų 3,8 proc. – BNS). Mes dirbam, kad jis nebūtų didesnis“, – pridūrė jis. 

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Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. BVP.

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Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027-ųjų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemones, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams.

Jiems pritarus biudžeto projektas bus teikiamas Seimui – tai turi būti padaryta iki spalio 17 dienos. 

Preliminarios kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų siekti 22,04 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,85 mlrd. eurų.

indeliai.lt

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