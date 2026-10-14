Seime siūloma nustatyti 45 proc. BVP valstybės skolos ribą

Registruotomis Fiskalinės valdysenos įstatymo pataisomis siūloma įvesti tokio dydžio nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą, pranešė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD).
„Įvesdami 45 proc. BVP skolos ribą, mes įtvirtiname atsakomybę ir užkertame kelią galimybei finansinę naštą nepastebimai perkelti kitoms vyriausybėms“, – pranešime sakė konservatorių parlamentaras Mindaugas Lingė.
Seime – siūlymas valstybės skolą riboti ties 45 proc. BVP
Parlamentarų siūlymu, šios skolos ribos nebūtų galima viršyti rengiant valstybės biudžeto projektą, be to Vyriausybė turėtų pateikti 10 metų skolos prognozę ir įvertinti visus ateities finansinius įsipareigojimus. Prognozę turėtų patvirtinti ir Valstybės kontrolė.
„Ši riba niekaip nevaržys mūsų gynybos poreikių – lengvatinės Europos Sąjungos gynybos paskolos į šią skaičiuoklę nebus įtraukiamos“, – pabrėžė M. Lingė.
Pataisas registravo konservatoriai M. Lingė, Ingrida Šimonytė, Gintarė Skaistė, Laurynas Kasčiūnas bei liberalai Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Simonas Gentvilas.
Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę Seime sakė, kad po trejų metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 mlrd. eurų.