Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seime siūloma nustatyti 45 proc. BVP valstybės skolos ribą

2026-10-14 08:17 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 08:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybės kontrolei įspėjant apie augančias valstybės aptarnavimo išlaidas, grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Valstybės kontrolei įspėjant apie augančias valstybės aptarnavimo išlaidas, grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

REKLAMA
0

Registruotomis Fiskalinės valdysenos įstatymo pataisomis siūloma įvesti tokio dydžio nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą, pranešė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įvesdami 45 proc. BVP skolos ribą, mes įtvirtiname atsakomybę ir užkertame kelią galimybei finansinę naštą nepastebimai perkelti kitoms vyriausybėms“, – pranešime sakė konservatorių parlamentaras Mindaugas Lingė.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Seime – siūlymas valstybės skolą riboti ties 45 proc. BVP

Parlamentarų siūlymu, šios skolos ribos nebūtų galima viršyti rengiant valstybės biudžeto projektą, be to Vyriausybė turėtų pateikti 10 metų skolos prognozę ir įvertinti visus ateities finansinius įsipareigojimus. Prognozę turėtų patvirtinti ir Valstybės kontrolė.

REKLAMA

„Ši riba niekaip nevaržys mūsų gynybos poreikių – lengvatinės Europos Sąjungos gynybos paskolos į šią skaičiuoklę nebus įtraukiamos“, – pabrėžė M. Lingė.

Pataisas registravo konservatoriai M. Lingė, Ingrida Šimonytė, Gintarė Skaistė, Laurynas Kasčiūnas bei liberalai Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Simonas Gentvilas.

Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę Seime sakė, kad po trejų metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 mlrd. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų