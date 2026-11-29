Valstybės duomenų agentūros duomenimis, lapkričio 23 d. virusas pasiglemžė Šiaulių miesto gyventojos, kuri priklausė 80–89 m. amžiaus grupei, gyvybę. Lapkričio 25 d. virusas buvo negailestingas ir Radviliškio rajono garbaus amžiaus pacientei.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., registruotos dar dvi mirtys nuo COVID-19 – Panevėžio rajone mirė 70–79 m. moteris ir 80–89 m. Ignalino rajono gyventojas.
Iš viso per šį sezoną nuo COVID-19 mirė 10 asmenų, nuo gripo – 2 žmonės.
Sergamumas auga iš lėto
Paskutiniais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje lapkričio 16–22 d. (47-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 478,6 atvejus 100 tūkst. gyventojų.
Tai yra šiek tiek daugiau nei prieš savaitę – tuomet sergamumas buvo 458 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo rodiklis praėjusią savaitę išliko Alytaus apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
„Lyginant su ankstesne savaite, matyti, kad padidėjo tiek gripo, tiek COVID-19 ligos, tiek ŪVKTI atvejų skaičius“, – nurodė NVSC.
Dešimtys pacientų ligoninėse
47-ąją savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines pateko 16 asmenų, 4 iš jų buvo iki 2 metų amžiaus, 5 priklausė amžiaus grupei iki 17 metų.
Tuo metu dėl COVID-19 ligos į ligonines pateko 45 asmenys, 3 iš jų buvo vaikai, 32 žmonės – vyresni nei 65 m. amžiaus.
NVSC primena, kad vakcina nuo gripo, skirta rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimui, jau pasiekė didžiąją dalį gydymo įstaigų. Todėl gyventojai kviečiami pasiskiepyti. Valstybės lėšomis nuo gripo skiepijami:
- 65 metų ir vyresni asmenys;
- visi, sergantys lėtinėmis ligomis;
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
- nėščiosios.
- 2–7 metų vaikai.
Primenama, kad gipo virusai kinta, todėl skiepytis svarbu kasmet. Imunitetas po pasiskiepijimo susiformuoja vidutiniškai per 10–14 dienų.
„Pažymėtina, kad vieno vizito metu galima skiepytis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19. Norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje asmuo prisirašęs, o dėl skiepų nuo COVID-19 ligos – į bet kurią gydymo įstaigą, užsakiusią šių vakcinų“, – nurodė NVSC.
Kaip neužsikrėsti gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI?
Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI raginame laikytis higienos taisyklių:
kosint ir čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis (galima užsidengti skepetaite ar sulenkta alkūne);
reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones, ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus;
neliesti akių, nosies ir burnos, ypač nešvariomis rankomis;
dažnai drėgnu būdu valyti ir vėdinti patalpas.
Pajutę į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmą ar pan.), kreipkitės į gydytoją. Ypač svarbu laiku kreiptis į medikus vyresniems nei 65 metų žmonėms bei asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis.
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