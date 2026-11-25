Gripas užklumpa per kelias valandas
Pasak E. Ramaškienės, gripas – ūminė virusinė kvėpavimo takų infekcija, kuriai būdinga labai staigi pradžia ir intensyvūs bendrieji simptomai. Dažniausiai staiga pakyla 38–40 laipsnių temperatūra, krečia šaltis, jaučiami stiprūs raumenų ir sąnarių skausmai, vadinamasis kaulų laužymo pojūtis, didelis silpnumas ir išsekimas.
Vargina sausas kosulys, gerklės skausmas, stiprus galvos skausmas, kartais kartu su akių obuolių skausmu ar jautrumu šviesai. Nosies užgulimas ir sloga sergant gripu pasitaiko retai, o vaikams gali pasireikšti pykinimas, vėmimas ar viduriavimas.
„Gripo simptomai pasireiškia staiga – per kelias valandas ar 1–2 paras“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė.
Naujoji COVID-19 atmaina – užkimimas ir skaudanti gerklė
Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad, remiantis ekspertų išvadomis, JAV ir daugelyje Europos šalių sparčiai plinta nauja COVID-19 atmaina XFG, vadinama „Stratus“. Jos simptomai reikšmingai nesiskiria nuo ankstesnių variantų, tačiau kai kurie pacientai labiau pabrėžia užkimimą ir gerklės skausmą.
„Taip pat gali pasireikšti karščiavimas, sloga, nosies užgulimas, kosulys, čiaudulys, galvos ir raumenų skausmai, bendras silpnumas ir nuovargis, rečiau pasitaiko pykinimas ar viduriavimas, o uoslės ir skonio netekimas – labai retai“, – aiškina E. Ramaškienė.
Pajutus viršutinių kvėpavimo takų ligos požymius, ji rekomenduoja atlikti greitąjį kombinuotąjį gripo ir COVID-19 testą.
Dvi ligos vienu metu – sunkesnė eiga
Vaistininkės teigimu, sirgti gripu ir COVID-19 vienu metu įmanoma, tačiau tokių atvejų užfiksuota labai nedaug. Abiejų ligų požymiai dažnai sutampa – karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, nuovargis, raumenų ar kūno skausmai, todėl tiksliau nustatyti, kokie virusai sukėlė simptomus, padeda kombinuotas antigenų testas.
„Sergant šiais dviem pavojingais virusais tikėtina sunkesnė ligos eiga, ryškesni simptomai, galimi sunkesni šalutiniai reiškiniai bei ilgesnis pats sveikimo procesas“, – įspėja vaistininkė.
Sergant gripu ar COVID-19, E. Ramaškienė pataria pasitarti su gydytoju ir laikytis jo nurodymų. Nors bendros priemonės – poilsis, skysčiai, karščiavimo mažinimas – abiem atvejais panašios, specifiniai antivirusiniai vaistai skiriasi.
„Gripo atveju skiriami antivirusiniai vaistai ir kiti vaistai nuo pasireiškusių simptomų. Būtina laikytis nurodyto kurso, kad būtų išvengta gripo sukeliamų komplikacijų“, – pabrėžia vaistininkė.
COVID-19 atveju, anot jos, dažniausiai skiriamas simptominis gydymas, o antivirusinis vaistas – tik esant sunkesnei infekcijai ar didesnei sunkios ligos rizikai. Šis vaistas tinka ne visiems: jo neskiriama vaikams ir paaugliams iki 18 metų, nėščiosioms ir krūtimi maitinančioms moterims, nes nepakanka duomenų apie jo saugumą šioms grupėms.
Sergant bet kokia viršutinių kvėpavimo takų infekcija, svarbiausia – poilsis, ramybė ir pilnavertė mityba. Vaistininkė pataria gerti daug šiltų skysčių, vaistažolių arbatų, o iš vitaminų ir mikroelementų išskiria vitaminus C, D ir cinką.
Ligai užsitęsus ar savijautai blogėjant, svarbu atidžiai stebėti simptomus.
„Jei simptomai stiprėja, atsiranda dusulys, stiprus krūtinės skausmas, labai aukšta temperatūra, nesumažėjanti vartojant vaistus, ar sumišimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją“, – ragina E. Ramaškienė.
Du skiepai – vienas vizitas
Šį sezoną vaistininkė rekomenduoja pasiskiepyti atnaujintomis gripo ir COVID-19 vakcinomis.
„Abi vakcinas galima įskiepyti vieno vizito metu“, – sako E. Ramaškienė.
Labiausiai skiepytis rekomenduojama rizikos grupėms priklausantiems žmonėms – jie abiem vakcinomis skiepijami nemokamai. Tai 65 metų ir vyresni asmenys, sergantieji lėtinėmis ligomis, įskaitant vaikus, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir nėščiosios bet kuriuo nėštumo laikotarpiu. Nuo gripo nemokamai skiepijami ir 2–7 metų vaikai, jie gali būti skiepijami ir nuo COVID-19.
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