Lietuvoje – dar viena pavojingos ligos auka: pasakė, kur virusas plinta labiausiai

Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje lapkričio 9–15 d. (46-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 458 atvejai 100 tūkst. gyventojų.
Prieš savaitę sergamumas buvo mažesnis ir siekė 360,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo rodiklis praėjusią savaitę išliko Alytaus apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Dešimtys pacientų ligoninėse, viena mirtis – nuo gripo
Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines pateko 12 asmenų, vienas iš jų buvo vaikas iki 2 metų amžiaus. Taip pat hospitalizuoti aštuoni 2–7 metų amžiaus vaikai, vienam iš jų prireikė gydymo intensyvios terapijos skyriuje.
Panevėžio apskrityje Vienas asmuo, priklausęs vyresnei nei 65 metų amžiaus grupei, nuo gripo mirė.
Tuo metu dėl COVID-19 ligos į ligonines pateko 38 asmenys, 4 iš jų buvo vaikai iki 2 metų amžiaus, vienam jų prireikė intensyviosios terapijos. Visi likusieji hospitalizuoti asmenys buvo vyresni nei 65 m. amžiaus.
Iš viso per šį sezoną nuo gripo mirė 2 žmonės, nuo COVID-19 – 5 asmenys.
Kaip neužsikrėsti gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI?
Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI raginame laikytis higienos taisyklių: kosint ir čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis (galima užsidengti skepetaite ar sulenkta alkūne); reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones, ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus; stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač nešvariomis rankomis; dažnai drėgnu būdu valyti ir vėdinti patalpas.
Pajutę į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmą ar pan.), kreipkitės į gydytoją. Ypač svarbu laiku kreiptis į medikus vyresniems nei 65 metų žmonėms bei asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis.
Nemokami skiepai vėluoja
Kaip praėjusią savaitę informavo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcinos jau pasiekė Lietuvą ir turėjo jau praėjusią savaitę pasiekti didžiausias poliklinikas Vilniaus ir Kauno regionuose.
Anot SAM, iš viso Lietuva Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis įsigijo 220 tūkst. vakcinų.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad jau anksčiau skelbta, jog nemokamos gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Tą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas.
Su panašiais tiekimo iššūkiais susidūrė ir kitos Europos šalys, įskaitant Lietuvos kaimynines valstybes.
Kiekvienais metais sezoninio gripo vakcinos sudėtis atnaujinama pagal tuo metu cirkuliuojančius ir artėjančiu sezonu tikėtinus gripo viruso tipus.
Kaip ir ankstesniais metais, valstybės lėšomis nuo gripo bus skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai: 2–7 metų amžiaus vaikai ir 65 metų bei vyresni asmenys, nėščiosios, sergantys lėtinėmis ligomis (nepriklausomai nuo amžiaus), gyvenantys slaugos ir globos įstaigose, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir medicinos studentai, kurių studijų programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, praėjusią savaitę, vaikų atostogų laikotarpiu, sumažėjo bendras sergamumas gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga.
Sergamumo sumažėjimas vaikų atostogų laikotarpiu matomas kasmet.
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