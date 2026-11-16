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TV3 naujienos > Lietuva

Europos šalyje – itin užkrečiamos infekcijos protrūkis: gyventojai raginami likti namuose

2026-11-16 12:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 12:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinėje Karalystėje – nerami situacija dėl aktyviai plintančios nemalonios infekcijos. Naujausi duomenys rodo, kad per pastarąsias savaites stipriai padaugėjo susirgimų norovirusu. Dėl to sveikatos priežiūros specialistai ragina gyventojus susirgus bent 48 valandas likti namuose.

Jungtinėje Karalystėje – nerami situacija dėl aktyviai plintančios nemalonios infekcijos. Naujausi duomenys rodo, kad per pastarąsias savaites stipriai padaugėjo susirgimų norovirusu. Dėl to sveikatos priežiūros specialistai ragina gyventojus susirgus bent 48 valandas likti namuose.

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Jungtinės Karalystės sveikatos saugumo agentūros (UKHSA) duomenimis, šį sezoną iki šiol užregistruota 2 111 laboratoriniais tyrimais patvirtintų noroviruso atvejų. Tai yra 16,8 proc. daugiau nei vidutiniškai tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais sezonais, rašoma „Daily Express“.

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FOTOGALERIJA. Medikai, gydytojai, ligoninė

UKHSA rekomenduoja žmonėms likti namuose mažiausiai 48 valandas po to, kai išnyksta noroviruso simptomai. Pasak specialistų, net ir pagerėjus savijautai žmogus kurį laiką gali užkrėsti kitus.

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Agentūros duomenimis, virusas pastaruoju metu plinta vis sparčiau. Per dvi savaites iki praėjusios savaitės buvo užregistruoti 257 atvejai. Sveikatos priežiūros institucijos primena, kad pastebėjus ligos simptomus reikėtų vengti kontaktų su kitais žmonėmis ir laikytis higienos rekomendacijų.

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Itin užkrečiamas virusas

Specialistai priminė, kad norovirusas dar kitaip vadinamas žiemos vėmimo liga. Šis itin užkrečiamas virusas yra virškinamojo trakto infekcija, sukelianti skrandžio ir žarnyno uždegimą. Pagrindiniai jos simptomai yra vėmimas ir viduriavimas.

Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) nurodo, kad simptomai dažniausiai pasireiškia praėjus 12–48 valandoms po užsikrėtimo ir paprastai trunka nuo dviejų iki trijų dienų. 

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Virusas lengvai perduodamas nuo žmogaus žmogui tiek tiesioginio kontakto metu, tiek liečiant užkrėstus paviršius.

„Norovirusas yra itin užkrečiamas, todėl jei jaučiatės blogai, likite namuose dar 48 valandas po to, kai simptomai išnyksta, nes per šį laikotarpį vis dar galite užkrėsti kitus žmones“, – anksčiau perspėjo UKHSA.

Tuo pačiu agentūra atkreipė dėmesį, kad rankų dezinfekavimo priemonės nėra veiksmingos apsisaugant nuo šio viruso.

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Sveikatos specialistai rekomenduoja neiti į darbą, mokyklą ar vaikų darželį tol, kol bent dvi paras nebebūna vėmimo ar viduriavimo simptomų. Taip pat patariama tuo laikotarpiu nesilankyti ligoninėse, globos namuose ir kitose vietose, kuriose virusas gali lengvai išplisti.

Plinta ir Lietuvoje

Naujienų portalas tv3.lt primena norovirusas (dar vadinamas skrandžio gripu arba žiemos vėmimo liga) ir Lietuvoje yra viena dažniausių ūminių žarnyno infekcijų, kurios aktyvumas tradiciškai padidėja šaltuoju metų laiku (nuo lapkričio iki kovo).

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Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, didžiausi norovirusinės infekcijos sergamumo rodikliai Lietuvoje yra vaikų iki 18 m. amžiaus. Vaikai sudaro apie 90 proc. visų registruotų atvejų, iš jų  70–80 proc. – vaikai iki 3 m. amžiaus.

Norovirusinės infekcijos protrūkiai dažnai registruojami ligoninėse, mokyklose, dienos centruose, slaugos namuose, nes uždaruose kolektyvuose susidaro palankios sąlygos virusams plisti.

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Persirgus norovirusine infekcija susidaro trumpalaikis imunitetas, kuris trunka tik kelis mėnesius ir apsaugo  tik nuo konkrečios viruso padermės, su kuria žmogus buvo susidūręs. Dėl genetinės norovirusų įvairovės, žmonės per savo gyvenimą gali užsikrėsti kelis kartus. Kai kurie asmenys dėl savo genetikos turi įgimtą  atsparumą infekcijai, kurią sukelia labiausiai paplitusi noroviruso padermė.

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Pagrindiniai noroviruso simptomai

NHS nurodė, kad pagrindiniai noroviruso simptomai dažniausiai prasideda staiga. Jie gali būti šie:

  • pykinimas;
  • vėmimas;
  • viduriavimas.

Taip pat gali pasireikšti:

  • padidėjusi temperatūra (karščiavimas);
  • galvos skausmas;
  • pilvo skausmas;
  • kūno ir raumenų skausmai.

Kaip gydyti norovirusą?

NHS pataria:

  • likti namuose ir kuo daugiau ilsėtis;
  • gerti daug skysčių, pavyzdžiui, vandens ar praskiestų gaiviųjų gėrimų. Jei pykina, skysčius geriau gurkšnoti mažais kiekiais;
  • nenutraukti kūdikio maitinimo krūtimi ar pieno mišiniu. Jei kūdikis vemia, maitinkite dažniau, tačiau mažesnėmis porcijomis;
  • kūdikiams, kurie maitinami pieno mišiniu ar jau valgo kietą maistą, tarp maitinimų duoti po kelis gurkšnius vandens;
  • valgyti tada, kai jaučiatės galintys tai daryti. Gali būti naudinga vengti riebaus ir aštraus maisto;
  • esant skausmui ar diskomfortui vartoti paracetamolį. Prieš duodami jo vaikui, perskaitykite informacinį lapelį.

Ko nereikėtų daryti?

NHS nerekomendavo:

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  • gerti vaisių sulčių ar gazuotų gėrimų, nes jie gali sustiprinti viduriavimą;
  • skiesti kūdikių pieno mišinio daugiau nei įprastai. Mišinį reikėtų ruošti įprastos koncentracijos;
  • jaunesniems nei 12 metų vaikams duoti vaistų nuo viduriavimo;
  • jaunesniems nei 16 metų vaikams duoti aspirino.

 

 

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