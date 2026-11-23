Tuo tarpu gripas nelaukia – Lietuvoje jis jau nusinešė 2 gyvybes.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Skuba nemokamai skiepytis nuo gripo
Stanislovas bijo susirgti. Tad vos sužinojo, kad jau atkeliavo nemokama vakcina nuo gripo, suskubo skiepytis.
„Kiek metų skiepijausi, nesirgau gripu niekada“, – sakė pacientas Stanislovas.
Išties, šiais metais sveikatos priežiūros įstaigos nemokama vakcina skiepyti pradėjo keliomis savaitėmis vėliau nei ankstesniais metais. Kasmet besiskiepijantis Antanas viliasi, kad skiepytis ne vėlu.
„Tikėkimės, kad ne, į traukinį spėjome gal“, – minėjo pacientas Antanas.
Panevėžio rajono poliklinika skiepyti pradėjo vos gavusi vakciną, savaitės pradžioje. Vieni pacientai registravosi iš anksto, kiti lukteli gyvoje eilėje. Norinčiųjų daug.
„Kokios dvi savaitės, o paskui truputėlį aprimsta, tie norintys apsiskiepija ir aprimsta“, – pasakojo slaugytoja Dalė Liškienė.
„Sergu sunkiai, tai geriau truputį apsisaugoti nuo komplikacijų, negu nieko nedaryti“, – kalbėjo pacientė Jurgita.
O dalis, baimindamiesi susirgti gripu, net nebelaukė nemokamos vakcinos, suskubo skiepytis už savo pinigus.
„Nes kitiems buvo būtinybė. Tai operacija laukė, tai į reabilitaciją išvažiuoja“, – pridūrė D. Liškienė.
Ar skiepytis nuo gripo dar ne vėlu?
Marija taip pat vaikšto į reabilitaciją, tad norėjo pasiskiepyti anksčiau, įpusėjus rudeniui. Būtų ir susimokėjusi. Tačiau tąkart išgirdo, kad Panevėžio poliklinika ir mokamų vakcinų negavo ir šiemet nebegaus. Tad sulaukusi žinios, kad atkeliavo nemokamos vakcinos, suskubo į skiepų kabinetą.
„Gal ne per vėlu. Niekur nereikia skubėti“, – sakė pacientė Marija
Deja, šiais metais gripas buvo greitesnis, nei atkeliavo vakcina. Du žmonės Lietuvoje šį sezoną jau mirė nuo gripo.
„Tai buvo vyresnio amžiaus žmonės, turėję ir gretutinių susirgimų ir nebuvo paskiepyti, nes nebuvo tuo momentu dar skiepo“, – minėjo šeimos medicinos skyriaus vedėjas Vitalijus Jelizarovas.
Tad kol gripas nepaguldė į ligos patalą, žmonės, kam priklauso valstybės lėšomis nupirkta vakcina, skuba skiepytis. Ką tik pasiskiepijęs Algirdas sako jau bus ramesnis ir viliasi, kad klastingas gripas aplenks.
„Mokslas į priekį juda, rūpinasi žmogumi. Ramiau, aišku“, – kalbėjo pacientas Algirdas.
Gyventojai skiepijasi ir nuo COVID-19
Tačiau ramūs gali būti toli gražu ne visi rizikos grupei priklausantys pacientai. Valstybinė ligonių kasa informavo, kad kai kurias įstaigas nemokama vakcina gali pasiekti tik gruodį. Pristatymo procesą esą apsunkina būtinybė deaktyvuoti kiekvieną vakcinos dozę. O kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos negavo ar jau išnaudojo ir mokamas vakcinas.
„Imunitetas susiformuoja per dvi savaites. Sergamumo pikas būna kiek vėliau. Jau įsibėgėjus žiemai. Sausis, vasaris dažniausiai pikas“, – aiškino V. Jelizarovas.
O Janina su vyrų pasiskiepijo ne tik nuo gripo, bet ir nuo Covid-19.
„Eina jis balon, baisu, bet mums tai neteko sirgti ir nenorim sirgti“, – sakė pacientė Janina.
Gydytojai taip pat primena, kad niekur nedingo ir Covid-19 liga.
„Jis kažkiek eina lengvesnis nei buvo per pirmas bangas, per patį įkarštį, bet niekur liga nedingo“, – tikino V. Jelizarovas.
Praėjusią savaitę Lietuvoje užfiksuoti 214 gripo ir 280 COVID-19 ligos atvejai. 5 žmonės mirė nuo Covid-19.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.