Kaminkrėčiai sako: jų profesija – itin paklausi. Paslaugų poreikis – didžiulis, nors išsikviesti kaminkrėtį nėra pigu.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kaminus valyti rekomenduoja kas tris mėnesius
Kaminkrėtys Saulius, užsilipęs ant stogo ir apsiginklavęs įvairiais įrankiais, pasiruošęs darbui – valys gyvenamojo namo kaminą.
Kaminkrėčio darbą stebi būrys Lazdijų gyventojų. Juos į pirmą kartą surengtą „Kaminkrėčio dieną“ sukvietė Lazdijų ugniagesiai, kad žmonės iš arti pamatytų, kaip teisingai valyti dūmtraukius. Nemažai lietuvių kaminus valosi patys.
„Namuose pats dar valausi, kadangi sugebu tą padaryti. Ir namuose išsivalau dar be pagalbos. – O kaip galvojate, ar tinkamai, ar gerai išsivalote? – Manau, kad tinkamai. Nes pažiūrėjau kaip valo, tai vienas prie vieno dirbam tokį patį darbą“, – įsitikinęs Lazdijų gyventojas Kęstutis.
Svarbiausia, anot Lazdijų ugniagesių, kamino viduje gerai nugramdyti susikaupusius suodžius. Prasidėjus šildymo sezonui ir pradėjus kūrenti krosnis – neišvalyti suodžiai gali užsidegti.
„O degimas tų suodžių yra labai aukštos temperatūros. Gali būti 1000 ir daugiau laipsnių. Tada nukenčia dūmtraukis labai, gali trūkti, prarasti vientisumą. Kai pararanda vientisumą – tada gali gaisras išsiplėsti iš dūmtraukio į visą gyvenamąjį namą, į pavojingiausias vietas. Tokias kaip perdengimas, stogas, sienos“, – pasakojo vyriausiasis specialistas Deivydas Neverdauskas.
Per šildymo sezoną ugniagesiai rekomenduoja kaminus valyti kas tris mėnesius. Netvarkingi kaminai ir krosnys – viena dažniausia gaisrų priežastis.
„Imant ir Lietuvos statistiką, ir Lazdijų rajono statistiką, gyvenamosios paskirties pastatuose gaisrų priežastys dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo eksploatacijos pažeidimo ir gedimo, tai yra 50 procentų. Dėl neprižiūrėjimo, dėl eksploatacijos, dėl suodžių nevalymo. Dėl visų šitų dalykų“, – pasakojo vyriausiasis specialistas D. Neverdauskas.
Kaminkrėčio paslaugos Lazdijų rajone kainuoja nuo 50 iki 100 eurų
Savo namą parodomajai akcijai užleidusi Lazdijų gyventoja Gražina sako, kad kaminą ir krosnis valosi patys.
„Mes išsivalome kiekvienais metais. Bet patį kaminą tai gal nesakyčiau, kad taip kruopščiai kaip dabar, nes savarankiškai. Bet pasižiūrime, ten veidrodėlį tokį įdedame, matome dangų, viskas aišku, ir būname ramūs“, – pasakojo Lazdijų gyventoja Gražina.
Bet štai kiek suodžių iš Gražinos namų kamino dar iškabina kaminkrėtys. Nors dūmtraukį žmonės valė vos prieš porą mėnesių.
Anot kaminkrėčio Sauliaus, jo profesija – itin paklausi. Oicialiai dirbančių kaminkrėčių nėra daug ir visoje Lietuvoje Pastaraisiais metais žmonės esą vis dažniau kviečiasi profesionalią pagalbą. Pasak kaminkrėčio, daugiau nei šimtą užsakymų jis turi jau kitiems metams. Lazdijų rajone išsikviesti kaminkrėtį kainuoja nuo 50 iki 100 eurų.
„Yra labai gerai, arba labai prastai. Kur seni namai, ten dažniausiai yra užleista, kur senoliai gyvena. Vaikai dažniausia užsienyje, jeigu reikia kiti pafinansuoja, o darykit kaip norit. Nuvažiuoji valyti kamino ir realiai matai, kad tu jo negali valyti. Jis vos gyvas: iš toli matai, kad jis kiauras visas“, – pasakojo kaminkrėtys Saulius Stankevičius.
Per dešimt šių metų mėnesių Lazdijų rajone gaisruose nežuvo nė vienas žmogus. Pernai per tą patį laikotarpį liepsnos pasiglemžė vieną gyvybę.
Užtat bendra šalies statistika liūdna – ir gaisrų daug daugiau, ir žuvusių žmonių. Pernai per dešimt mėnesių gaisruose žuvo 55 žmonės, šiemet per tą patį laikotarpį – 62.
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