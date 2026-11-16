Liepsnos Kaune: degė automobilis

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 1.19 val. buvo gautas pranešimas, kad Varnių gatvėje esančiame kieme dega automobilis.
Atvykus ugniagesiams, 2020 m. pagamintas automobilis „Audi A4“ degė atvira liepsna.
Gaisras buvo užgesintas, išdegė automobilio variklio skyrius ir salonas.
Nukentėjo dar vienas automobilis
Nuo ugnies taip pat nukentėjo šalia stovėjęs automobilis BMW X3 , jis apdegė, taip pat termiškai buvo paveiktas automobilio kairės pusės kėbulas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, įtariama, kad gaisras kilo dėl padegimo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Nuostolis tikslinamas.
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