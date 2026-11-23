Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje lapkričio 16–22 d. (47-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 478,6 atvejus 100 tūkst. gyventojų.
Tai yra šiek tiek daugiau nei prieš savaitę – tuomet sergamumas buvo 458 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo rodiklis praėjusią savaitę išliko Alytaus apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Dešimtys pacientų ligoninėse, viena mirtis – nuo COVID-19
Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines pateko 16 asmenų, 4 iš jų buvo iki 2 metų amžiaus, 5 priklausė amžiaus grupei iki 17 metų.
Tuo metu dėl COVID-19 ligos į ligonines pateko 45 asmenys, 3 iš jų buvo vaikai, 32 žmonės – vyresni nei 65 m. amžiaus.
Taip pat lapkričio 18 d. Šiaulių rajone registruota dar viena mirtis nuo COVID-19, mirė garbaus (90–99 m.) amžiaus vyras.
Iš viso per šį sezoną nuo gripo mirė 2 žmonės, nuo COVID-19 – 6 asmenys.
Kaip neužsikrėsti gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI?
Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI raginame laikytis higienos taisyklių:
- kosint ir čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis (galima užsidengti skepetaite ar sulenkta alkūne);
- reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones, ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus;
- neliesti akių, nosies ir burnos, ypač nešvariomis rankomis;
- dažnai drėgnu būdu valyti ir vėdinti patalpas.
Pajutę į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmą ar pan.), kreipkitės į gydytoją. Ypač svarbu laiku kreiptis į medikus vyresniems nei 65 metų žmonėms bei asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis.
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