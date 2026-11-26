Kaip skelbiama, didžiuliame kruiziniame laive „Caribbean Princess“, kuris anksti pirmadienio rytą grįžo į uostą Floridoje Jungtinėse Amerikos valstijose, beveik 150 keleivių ir įgulos narių susirgo virškinamojo trakto infekcija.
Sveikatos ekspertai perspėjo, kad susirgusiųjų gali būti ir daugiau, skelbia „CBS News“. Į 12 naktų kelionę kruizinis laivas išplaukė lapkričio 11 d. Apie paslaptingą susirgimą pranešta jau po kelių dienų, rodo JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) pateikta informacija.
Mažiausiai 134 iš 2 936 keleivių ir 14 iš 1 132 įgulos narių pranešė pasijutę blogai. Iš viso užfiksuoti 148 susirgimo atvejai. Tarp simptomų nurodomi vėmimas ir viduriavimas.
CDC nurodė toliau stebinti protrūkį, tačiau jo priežastis kol kas lieka nežinoma.
Floridos tarptautinio universiteto infekcinių ligų ekspertė dr. Aileen Marty teigė, kad protrūkį galėjo sukelti įvairūs sukėlėjai. „Norint nustatyti, ar tai tikrai norovirusas, kitas virusas ar bakterija, reikės atlikti tyrimus“, – sakė ji.
Pasak specialistės, susirgusiųjų skaičius dar gali išaugti, nes dalis žmonių gali būti inkubaciniame ligos periode.
Medikai skubėjo tikrinti lėktuvų keleivių
Kaip įtariama, būtent dėl iš šio kruizo atvykusių keleivių savaitgalį kilo sujudimas Frankfurto oro uoste.
Atvykus dviem lėktuvams iš Dominikos Respublikos, į abu orlaivius buvo išsiųstos medikų komandos, o dalis keleivių nukreipta papildomiems tyrimams.
Gydytojai kaip galimą priežastį įvardijo norovirusą. Tyrėjai nustatė, kad daugelis susirgusių keleivių anksčiau dalyvavo tame pačiame kruiziniame reise Karibų jūroje, rašoma Lenkijos sveikatos naujienų ir medicinos informacijos portale „Medonet“.
Kartu įspėtą, kad norovirusai taip pat puola Lenkijoje. Pasak Infekcinių ligų epidemiologijos ir stebėsenos departamento, vien nuo sausio užfiksuota beveik 11 400 užsikrėtimų šiuo patogenu.
Pasigirdo raginimai likti namuose
Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad Jungtinėje Karalystėje pastarosiomis savaitėmis stebėta nerami situacija dėl aktyviai plintančio noraviruso. Dėl stirpiai padaugėjusių susirgimų sveikatos priežiūros specialistai ragina gyventojus susirgus bent 48 valandas likti namuose.
Jungtinės Karalystės sveikatos saugumo agentūros (UKHSA) duomenimis, šį sezoną iki šiol užregistruota 2 111 laboratoriniais tyrimais patvirtintų noroviruso atvejų. Tai yra 16,8 proc. daugiau nei vidutiniškai tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais sezonais, skelbė „Daily Express“.
Sveikatos specialistai rekomendavo gyventojams neiti į darbą, mokyklą ar vaikų darželį tol, kol bent dvi paras nebebūna vėmimo ar viduriavimo simptomų. Taip pat patarta tuo laikotarpiu nesilankyti ligoninėse, globos namuose ir kitose vietose, kuriose virusas gali lengvai išplisti.
Lietuvoje tai pat daugėja noroviruso atvejų
Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC), Lietuvoje taip pat didėja norovirusinės infekcijos atvejų, tačiau tai nėra neįprastas reiškinys šiuo metu.
„Norovirusinė infekcija Lietuvoje registruojama ištisus metus. Nors pastarosiomis savaitėmis atvejų daugėja, šių metų sergamumo rodikliai kol kas neviršija praėjusių metų to paties laikotarpio rodiklių.
Todėl gyventojams rekomenduojama išlikti budriems, laikytis rankų higienos ir maisto saugos reikalavimų, tačiau dėl užsienyje registruojamų pavienių protrūkių atsisakyti kelionių nėra pagrindo“, – sakė vyriausioji specialistė Aušra Bartulienė.
Ji priminė, kad norovirusinės infekcijos virusas cirkuliuoja visame pasaulyje, taip pat Europoje ir Lietuvoje, o didesnis sergamumas paprastai stebimas šaltuoju metų laiku – nuo vėlyvo rudens iki ankstyvo pavasario.
Lietuvoje 2026 m. sausį buvo užregistruoti 228 norovirusinės infekcijos atvejai, vasarį – 192, kovą – 149, balandį – 118, gegužę – 141, birželį – 127, liepą – 120, rugpjūtį – 97, rugsėjį – 72, spalį – 111 atvejų. Preliminariai duomenimis, lapkričio 1–25 d. užregistruoti 168 atvejai.
„Vis dėlto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, šiuo metu sergamumas nėra didesnis. Pavyzdžiui, 2025 m. spalį buvo registruota 160, lapkritį – 192 norovirusinės infekcijos atvejai. Taigi, nors pastaruoju metu Lietuvoje stebimas sergamumo augimas, atvejų skaičius neviršija praėjusių metų to paties laikotarpio rodiklių. Dabartinis atvejų skaičiaus didėjimas gali būti siejamas su įprastu sezoniniu infekcijos plitimu. Turimi duomenys kol kas nerodo, kad šiemet sergamumas norovirusine infekcija būtų išskirtinai padidėjęs, palyginti su praėjusiais metais“, – komentavo NVSC specialistė.
Ji pridūrė, kad kitų panašių žarnyno infekcijų, pavyzdžiui, rotavirusinės infekcijos, atvejų skaičiaus didėjimo taip pat nematome. 2026 m. rugsėjį Lietuvoje buvo užregistruoti 67 rotavirusinės infekcijos atvejai, spalį – 54.
Ypač užkrečiamas virusas
Norovirusas, dar kitaip vadinamas žiemos vėmimo liga, yra virškinamojo trakto infekcija, sukelianti skrandžio ir žarnyno uždegimą. Pagrindiniai jos simptomai yra vėmimas ir viduriavimas.
Norovirusai pasižymi itin dideliu užkrečiamumu. Jie lengvai plinta tiesioginio kontakto su sergančiu žmogumi metu, per užterštas rankas, paviršius, maistą ar vandenį.
Dėl šios priežasties protrūkiai dažniau kyla vietose, kuriose susiburia daug žmonių ir naudojamos bendros erdvės, pavyzdžiui, kruiziniuose laivuose, viešbučiuose, gydymo ir socialinės globos įstaigose, vaikų ugdymo įstaigose.
„Kalbant apie keliones į užsienį, gyventojams nėra pagrindo jų atsisakyti ar nerimauti. Tačiau keliaujant, ypač lankantis didelio žmonių susibūrimo vietose, naudojantis bendromis erdvėmis ar valgant bendro maitinimo įstaigose, svarbu laikytis įprastų infekcijų prevencijos priemonių“, – patarė A. Bartulienė.
Norint sumažinti užsikrėtimo riziką, rekomenduojama:
- Kruopščiai plauti rankas vandeniu ir muilu, ypač pasinaudojus tualetu ir prieš valgį.
- Vartoti saugų geriamąjį vandenį, kruopščiai plauti vaisius ir daržoves, rinktis tinkamai termiškai apdorotą maistą.
- Vengti artimo kontakto su asmenimis, kuriems pasireiškia vėmimas ar viduriavimas, nesidalyti rankšluosčiais ir kitomis asmens higienos priemonėmis.
- Pajutus pirmuosius ligos simptomus, likti namuose ir vengti kontakto su kitais žmonėmis.
Norovirusinės infekcijos simptomai dažniausiai pasireiškia praėjus 12–48 valandoms po užsikrėtimo. Pagrindiniai ligos simptomai: staigus pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmai, kartais pakilusi temperatūra.
Dažniausiai liga praeina per 1–3 dienas, tačiau svarbu saugotis dehidratacijos (organizmo skysčių netekimo), ypač mažiems vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims, kurių imuninė sistema nusilpusi.
Susirgus rekomenduojama likti namuose ir į darbą, ugdymo įstaigą ar kitas kolektyvines veiklas grįžti ne anksčiau kaip po 48 valandų nuo paskutinio vėmimo ar viduriavimo epizodo. Net ir išnykus simptomams žmogus dar kurį laiką gali išskirti virusą ir užkrėsti aplinkinius.
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