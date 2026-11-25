Po lygaus pirmojo kėlinio „Olympiacos“ pirmavo 32:29, bet svečiai antrąjį ketvirtį pradėjo 9 taškais be atsako – 38:32. Šeimininkai greitai atsitiesė – 40:40. Maža to, pirmąją mačo dalį baigė su 5 taškų atsarga – 49:44.
Po ilgosios pertraukos prabėgus 4,5 minutės Izraelio klubas vėl lygino rezultatą – 58:58. Čia pat OLY spurtavo 9:0 ir atitrūko (67:58), o pasibaigus trims kėliniams skirtumas siekė 6 taškus – 72:66.
Lemiamą ketvirtį „Olympiacos“ pradėjo spurtu 9:0, kuris leido susikrauti dviženklį pranašumą (81:66) ir per likusias 5,5 minutės „Hapoel“ šansų atsitiesti nebeturėjo.
Prie visų turimų spragų sudėtyje, šįkart Georgios Bartzokas neturėjo rotacijoje ir įžaidėjo Codi Millerio-McIntyre‘o.
„Olympiacos“: Cory Josephas 27 (5/6 tritaškiai, 31 naud. bal.), Evanas Fournier 23 (2/9 tritaškiai, 11 rez. perd., 29 naud. bal.), Aleksandras Vezenkovas 21 (3/5 tritaškiai, 6 atk. kam., 23 naud. bal.), Tyrique‘as Jonesas 8 (5 atk. kam.).
„Hapoel“: Ishas Wainrightas 17 (5/8 tritaškiai), Vasilije Micičius 16 (3/5 tritaškiai, 5 kld.), Antonio Blakeney 15 (2/6 tritaškiai), Elijah Bryantas 9 (1/5 tritaškiai, 5 rez. perd., 5 kld.).
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