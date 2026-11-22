1934 m. vasario 6 d. Plungėje gimęs Vytautas Geštautas krepšinio kelią pradėjo Telšiuose, kur jį treniravo Algirdas Šaikūnas. Vėliau studijavo Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute, rungtyniavo Kauno „Žalgiryje“ ir Vilniaus „Plastiko“ komandoje, atstovavo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei. 1961 m. jam suteiktas SSRS sporto meistro vardas.
Mirė žinomas krepšininkas
Kaip rašoma „Lietuvos krepšinio legendų lygos“ svetainėje, didelę gyvenimo dalį Vytautas Geštautas skyrė jaunųjų sportininkų ugdymui ir pedagoginiam darbui. Jis treniravo vaikus Vilniaus „Žalgirio“ sporto mokykloje, dėstė Vilniaus politechnikume, Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1993 m. jam suteiktas FIBA garbės teisėjo vardas.
Bene įspūdingiausią savo sportinės biografijos puslapį Vytautas Geštautas parašė veteranų krepšinyje. Jis ne kartą tapo Lietuvos krepšinio veteranų čempionu, iškovojo medalių pasaulio veteranų čempionatuose, o 2013 m. Turine tapo Pasaulio veteranų žaidynių čempionu.