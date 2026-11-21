Šeštadienio naktį daug kur, daugiausia šiaurės vakaruose, numatomi krituliai, vyraus lietus ir šlapdriba. Kai kur formuosis plikledis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje 4–6 laipsniai šilumos.
Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomi krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 22 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienį daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį ir rytą vietomis plikledis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną bus 1–6 laipsniai šilumos.
Pirmadienį daug kur protarpiais krituliai, daugiausia nedideli, vyraus šlapdriba. Naktį ir rytą vietomis plikledis. Vėjas naktį pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, dieną šiaurinių krypčių, 5–10 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
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