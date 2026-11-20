AB „Kelių priežiūra“ komanda valstybinės reikšmės keliuose nuolat stebi meteorologines sąlygas ir kelių dangos būklę, rašoma pranešime spaudai. Atsižvelgiant tiek į prognozes, tiek į keliuose vykdomą stebėseną, organizuojami ir jau vykdomi prevenciniai slidumo šalinimo darbai, barstomos slidumą mažinančios medžiagos. Keičiantis oro sąlygoms, kelių priežiūros darbai atitinkamai koreguojami.
Plikledis ne visada pastebimas
Plikledis pavojingas tuo, kad ne visada yra pastebimas – kelio danga gali atrodyti sausa, nors ant jos jau susiformavęs plonas ledo sluoksnis. Didesnio atsargumo reikalauja tiltai, viadukai, miškingos vietovės ir mažesnio eismo intensyvumo kelių ruožai.
Vairuotojams rekomenduojama kelionėms skirti daugiau laiko, rinktis saugų greitį, laikytis didesnio atstumo nuo kitų transporto priemonių ir vengti staigių manevrų. Ne mažiau atidūs turėtų būti ir pėstieji – slidumas gali susidaryti ne tik važiuojamojoje kelio dalyje, bet ir ant šaligatvių. Be to, tamsiuoju paros metu būtina naudoti šviesą atspindinčias priemones.
„AB „Kelių priežiūra“ yra sukūrusi interaktyvų kelių priežiūros žemėlapį, kuris viešai kiekvienam pasiekiamas darbai.keliuprieziura.lt. Žemėlapyje pateikiama informacija apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus.
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis ar plikledį valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1801 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 3 778 8001 (kaina pagal mob. operatoriaus planą).
Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą“, – rašoma bendrovės pranešime spaudai.
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