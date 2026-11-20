Anot jo, šeštadienio naktį daug kur, daugiausia Šiaurės Vakarų Lietuvoje, numatomi krituliai. Vietomis lietų keis šlapdriba. Temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, pajūryje – iki 4–6 laipsnių šilumos. Dieną lietus ir šlapdriba tęsis. Taip pat vyraus stiprokas vakarinių krypčių vėjas, vietomis gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, o pajūryje sustiprės ir iki 22 m/s. Temperatūra įdienojus pakils iki 2–4, vakariniame pakraštyje oras sušils iki 5–7 laipsnių.
Artimiausiomis dienomis numatomi krituliai
Sekmadienio naktį krituliai apims didesnę Lietuvos dalį – kaip ir šeštadienį, daugiausia lis ir kris šlapdriba. Vakarinių krypčių vėjas pajūryje išliks gūsingas. Žemiausia temperatūra naktį svyruos tarp 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Kai kur vėl formuosis plikledis. Dieną temperatūra kils sunkiau ir svyruos tarp 1–3, pajūryje 4–6 laipsnių šilumos.
Pirmadienį išliks debesuoti orai, daug kur iškris šlapdriba. Vėjas gūsingesnis išliks tik nakties pradžioje pajūrio regione, o vėliau nurims visoje šalyje. Temperatūra daug kur bus neigiama – tarp 0–2 laipsnių šalčio, bus palanku formuotis plikledžiui. Vietomis, didesnė tikimybė vakarinėje pusėje, išliks 1–3 laipsnių šiluma. Dieną termometrų stulpeliai kils iki 0–5 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis numatoma negausi šlapdriba ir sniegas. Vietomis bus slidu. Naktį oras atvės iki 0–3 laipsnių šalčio, dieną temperatūra pasiskirstys nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
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