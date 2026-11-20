Vakarinėje Europos pusėje orus rytoj lems aukšto slėgio sritis, rytinėje pusėje slėgis bus žemas, praneša sinoptikas.
Kaip teigia N. Šulija, didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs nestori debesys, bus ir pragiedrėjimų, dėl to vyraus šviesūs, kai kur net saulėti orai.
Šilumos atžvilgiu viskas kaip įprasta: šilčiausia pietuose, paleis Viduržemio jūrą, vėsiausia – šiaurėje.
Romoje rytoj saulė pro debesis ir 18 laipsnių šilumos, tokie patys orai ir Barselonoje, Paryžiuje debesuota, nelis ir 11 laipsnių, Londone saulė pro debesis ir 9 šilumos. Berlyne saulė pro debesis ir 6 laipsniai, Varšuvoje panašūs orai ir 3 laipsniai šilumos.
Kokie orai laukia Lietuvoje?
Artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuoti, kai kur su pragiedruliais orai, vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje bus mišrių kritulių – ir lietaus, ir šlapio sniego. Kiekis nedidelis. Dieną orai bus debesuoti, irgi bus mišrių kritulių, ir vėl daugiausia negausių, prognozavo sinoptikas N. Šulija.
Šiandien Lietuvos link pasuko vėsesni orai iš šiaurės vakarų, dėl to krituliai ir pasirodys. Žemiausia temperatūra naktį bus 1–3 laipsniai šilumos, rytuose, pietryčiuose iki 2 šalčio, prie jūros 5–6 laipsniai šilumos, dieną bus iki 2–4, prie jūros 6–8 šilumos.
„Kitaip tariant, orai bus darganoti. Naktį vietomis, dieną daug kur bus mišrių kritulių, be to, bus vėjuota, ypač prie jūros. Naktį bus 1–3 laipsniai šilumos, rytuose, pietryčiuose iki 2 šalčio, dėl to čia bus plikledis, dieną bus iki 2–4, prie jūros 6–8 šilumos.
Sekmadienis irgi bus vėjuotas ir protarpiais su mišriais krituliais. Naktį bus 0–2 šilumos, kur nors iki 1 šalčio, todėl plikledžio irgi gali būti, dieną bus iki 2–4, prie jūros 6 laipsniai šilumos.
Pirmadienį orus lems tas pat ciklonas, dėl to vėl protarpiais krituliai, vietomis plikledis, galima ir lijundra. Naktį vyraus 0–2 laipsniai šalčio, pietuose iki 1 šilumos, dieną vyraus 0–2, prie jūros iki 4 laipsnių šilumos.
Vėsi, dažnai su visokiais krituliais bus ir visa kita savaitė.
Ką gi, atėjo laikas ir tokiems orams, būkime jiems tolerantiški“, – prognozavo sinoptikas N. Šulija.
Visą N. Šulijos orų prognozę galite stebėti straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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