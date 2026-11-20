Tai tik viena technologijų, su kuriomis Švedijos gamintojas žengia į naują savo elektromobilių raidos etapą. Visiškai elektrinis „Volvo EX60“ šiemet varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Saugos diržas, prisitaikantis prie žmogaus
1959 metais „Volvo“ inžinierius Nilsas Bohlinas sukūrė šiuolaikinį trijų taškų saugos diržą. Švedijos gamintojas nusprendė šio išradimo patentą padaryti laisvai prieinamą kitiems automobilių gamintojams, todėl ilgainiui jis tapo visuotinai naudojamu saugumo standartu.
Praėjus beveik septyniems dešimtmečiams, „Volvo“ pristatė dar vieną reikšmingą šios technologijos patobulinimą.
Naujajame EX60 naudojama pirmoji pasaulyje daugiafunkcė adaptyvioji saugos diržų sistema, kuri gali reguliuoti keleivį veikiančias apkrovas atsižvelgdama į konkrečią situaciją.
Įprasti šiuolaikiniai saugos diržai jau turi apkrovos ribotuvus, tačiau jų veikimo galimybės palyginti ribotos. Naujoji „Volvo“ sistema naudoja vienuolika skirtingų apkrovos valdymo profilių.
Automobilio salone ir išorėje įrengti jutikliai renka informaciją apie keleivio kūno sudėjimą, sėdėjimo padėtį ir galimo susidūrimo charakteristikas. Remdamasi šiais duomenimis, elektronika parenka tinkamiausią saugos diržo veikimo būdą.
Pavyzdžiui, stambesniam keleiviui stipraus susidūrimo metu gali reikėti didesnės diržo sulaikymo jėgos, o smulkesnio sudėjimo žmogui pernelyg didelė apkrova gali sukelti papildomų sužalojimų.
Naujoji technologija leidžia tiksliau suderinti šiuos poreikius. Be to, jos veikimas ateityje galės būti tobulinamas nuotoliniais programinės įrangos atnaujinimais.
Nauja platforma keičia automobilių gamybą
„Volvo EX60“ nėra tiesiog elektrinė populiariojo XC60 versija. Tai pirmasis gamintojo modelis, sukurtas naudojant visiškai naują SPA3 elektromobilių platformą.
Ji tapo pagrindu kelioms svarbioms technologinėms naujovėms, kurių tikslas – sumažinti automobilio svorį, supaprastinti konstrukciją ir efektyviau išnaudoti baterijoje sukauptą energiją.
Vienas įdomiausių sprendimų – vadinamasis „megacasting“ gamybos procesas. Anksčiau galinė automobilio grindų konstrukcija būdavo surenkama iš maždaug šimto atskirų metalinių detalių, kurias reikėdavo sujungti tarpusavyje. Naujajame EX60 didelė šios konstrukcijos dalis gaminama kaip vientisas aukšto slėgio būdu liejamas aliuminio elementas.
Taip sumažinamas reikalingų komponentų skaičius, o konstrukcija tampa standesnė ir lengvesnė. Gamintojas taip pat numatė atskiras remonto zonas, todėl pažeidus tam tikras galinės konstrukcijos dalis nebūtinai reikėtų keisti visą liejinį.
Dar vienas techninis sprendimas – „Cell-to-Body“ technologija. Baterijos elementai integruojami į automobilio konstrukciją, todėl efektyviau išnaudojama erdvė ir mažinamas bendras svoris.
Automobilis, kuriame veikia „Google Gemini“
Technologiniai pokyčiai matomi ir įsėdus į saloną. Vairuotoją pasitinka minimalistinis prietaisų skydelis su 11,4 colio informaciniu ekranu ir centriniu 15 colių įstrižainės lenktu OLED ekranu.
Pastarajame veikia naujos kartos „Volvo“ multimedijos sistema, sukurta naudojant „Google“ paslaugas. Tačiau svarbiausia naujovė – integruotas dirbtinio intelekto asistentas „Google Gemini“.
Skirtingai nuo tradicinių balso valdymo sistemų, kurios dažnai reikalauja iš anksto numatytų komandų, „Gemini“ leidžia su automobiliu bendrauti natūralia kalba.
Vairuotojas gali užduoti sudėtingesnius klausimus, ieškoti informacijos, planuoti maršrutą ar valdyti įvairias automobilio funkcijas. Nebūtina kiekvieną kartą prisiminti tikslios komandos formuluotės.
Šias galimybes užtikrina naujoji „HuginCore“ kompiuterinė architektūra, sujungianti automobilio elektronikos sistemas ir leidžianti jas nuolat atnaujinti.
EX60 taip pat naudojami „NVIDIA“ ir „Qualcomm“ procesoriai, skirti dideliems duomenų kiekiams apdoroti bei vairuotojo pagalbos sistemų veikimui užtikrinti.
Priklausomai nuo komplektacijos, galima rinktis ir 28 garsiakalbių „Bowers & Wilkins“ garso sistemą su „Dolby Atmos“ erdvinio garso technologija.
Elektromobilis, skirtas ir ilgoms kelionėms
Vienas pagrindinių iššūkių kuriant naująjį EX60 buvo efektyvumas. „Volvo“ siekė pasiūlyti elektromobilį, kuriuo ilgesnės kelionės būtų kuo mažiau priklausomos nuo ilgų sustojimų įkrovimo stotelėse. Automobilyje naudojama 800 voltų elektros architektūra, leidžianti pasiekti itin didelę įkrovimo galią.
Tinkamoje greitojo įkrovimo stotelėje bateriją nuo 10 iki 80 proc. palankiomis sąlygomis galima įkrauti maždaug per 16 minučių. Gamintojo teigimu, vos per 10 minučių galima papildyti energijos atsargas iki 340 kilometrų kelionei. Šis rodiklis priklauso nuo pasirinktos versijos ir įkrovimo sąlygų.
„EX60“ siūlomas su trimis skirtingomis elektrinėmis pavaromis. Bazinė P6 versija turi vieną elektros motorą ir galinių ratų pavarą, o P10 bei P12 komplektuojami su dviem elektros motorais.
Galingiausias P12 gali pasiūlyti iki 810 kilometrų deklaruojamą nuvažiuojamą atstumą, o konkursui pateiktas P10 AWD modelis – iki 660 kilometrų pagal WLTP metodiką.
EX60 taip pat palaiko dvikryptį įkrovimą, todėl naudojant suderinamą įrangą automobilio baterijoje sukaupta energija gali būti panaudota išoriniams elektros prietaisams ar namų elektros sistemai.
Konkurse dalyvaujančio „Volvo EX60“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Versija: P10 AWD Electric
- Variklio galia: 375 kW / 510 AG
- Sukimo momentas: 710 Nm
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė, vienos pavaros
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,6 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 92 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 660 km
- Elektros energijos sąnaudos: 16,2 kWh/100 km
- Svoris: 2350 kg
- Bagažinės talpa: 523 l + 58 l priekyje
- Ilgis: 4803 mm
- Plotis: 1908 mm
- Aukštis: 1635 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 370 kW
- Pradinė kaina: 63 670 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 77 510 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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