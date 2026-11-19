Didesnė bagažinė, erdvesnis salonas ir aukštesnės klasės technologijos leidžia „ID. Polo“ pasiūlyti gerokai daugiau nei įprastam miesto hečbekui. Šiemet naujasis modelis varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Pažįstamas vardas – naujas automobilis
Daugiau nei 20 milijonų parduotų automobilių per penkis dešimtmečius – tokį rezultatą pasiekė „Volkswagen Polo“. Todėl nenuostabu, kad pradėjęs kurti naują prieinamų elektromobilių šeimą, vokiečių gamintojas nusprendė pasinaudoti vienu žinomiausių savo modelių pavadinimų.
„ID. Polo“ tapo pirmuoju „Volkswagen“ ID. šeimos elektromobiliu, kuriam suteiktas jau egzistuojančio modelio vardas. Iki šiol elektriniai gamintojo automobiliai buvo žymimi skaičiais – ID.3, ID.4, ID.5 ar ID.7.
Tačiau naujasis automobilis nėra tiesiog elektrinė įprasto „Polo“ versija. Jis sukurtas naudojant „Volkswagen“ grupės MEB+ platformą, specialiai pritaikytą mažesniems elektromobiliams su priekiniais varančiaisiais ratais. Tą pačią techninę platform1 naudoja ir „Cupra Raval“ bei „Škoda Epiq“, taip pat dalyvaujantys šių metų konkurse.
Automobilio išvaizda atspindi naująją „Volkswagen“ dizaino kryptį „Pure Positive“. Dizaineriai pasirinko paprastesnes kėbulo formas, aiškias proporcijas ir tradicinius markės bruožus. Pavyzdžiui, galinių statramsčių forma primena pirmosios kartos „Golf“.
Priklausomai nuo komplektacijos, automobilis gali turėti matricinius „IQ.LIGHT“ LED žibintus, per visą priekį besitęsiančią šviesos juostą ir apšviečiamus „Volkswagen“ logotipus.
„Volkswagen“ persigalvojo dėl jutiklinio valdymo
Vienas svarbiausių „ID. Polo“ pokyčių laukia salone. Kuriant ankstesnius ID. šeimos automobilius, „Volkswagen“ stengėsi sumažinti fizinių mygtukų skaičių, daugelį funkcijų perkeldamas į ekranus arba jutiklinius valdiklius, tačiau toks sprendimas vairuotojams patiko ne visada. Ypač daug kritikos sulaukė jutikliniai mygtukai ant vairo ir klimato kontrolės valdymas.
Naujajame „ID. Polo“ gamintojas pasirinko kitokią kryptį. Ant vairo vėl įrengti įprasti fiziniai mygtukai, o po centriniu multimedijos ekranu atsirado atskira juosta su svarbiausių klimato kontrolės funkcijų valdikliais.
Tarp priekinių sėdynių taip pat sumontuotas sukamasis garso reguliatorius. Juo galima keisti ne tik garsumą, bet ir muzikos kūrinius ar radijo stotis.
Tačiau tai nereiškia, kad gamintojas atsisakė skaitmeninių technologijų. Prieš vairuotoją įrengtas 10,25 colio prietaisų skydelis, o centrinėje konsolėje – beveik 13 colių multimedijos ekranas.
Įdomiausia, kad skaitmeninis prietaisų skydelis turi ir nostalgijos mėgėjams skirtą funkciją. Vienu mygtuko paspaudimu jame galima įjungti retro režimą, kuriame spidometras ir kiti rodmenys primena devintojo dešimtmečio pirmosios kartos „Volkswagen Golf“ prietaisus.
Šiuolaikiniam elektromobiliui tai gana netikėtas sprendimas, tačiau jis parodo, kad „Volkswagen“ siekia išsaugoti ryšį su savo istorija.
Mažo automobilio erdvė panaudota kitaip
Naujasis „ID. Polo“ savo matmenimis beveik nesiskiria nuo benzininio „Polo“. Tačiau elektrinei pavarai pritaikyta konstrukcija leidžia pasiūlyti gerokai daugiau vietos.
Didžiausias skirtumas matomas bagažinėje. Jos talpa padidėjo nuo 351 iki 441 litro – maždaug ketvirtadaliu. Nulenkus galinių sėdynių atlošus, galima išnaudoti iki 1240 litrų erdvę.
Dėl kompaktiškesnių elektrinės pavaros komponentų daugiau vietos atsirado ir keleiviams. Gamintojo duomenimis, naudingas salono ilgis padidėjo 19 mm, o tai labiausiai juntama galinėje sėdynių eilėje.
Salono apdailoje naudojami audiniai ir minkštesnės medžiagos, o aukštesnėse komplektacijose galima rinktis panoraminį stogą, „Harman Kardon“ garso sistemą bei elektra reguliuojamas priekines sėdynes su pneumatine masažo funkcija.
Pastaroji galimybė ypač neįprasta tokio dydžio automobiliui. Siūlomi trys skirtingi masažo režimai, o vairuotojo sėdynė turi padėties atmintį.
Technologijos, kurios anksčiau buvo skirtos didesniems modeliams
„ID. Polo“ turi naujos kartos „Connected Travel Assist“ vairuotojo pagalbos sistemą, galinčią padėti palaikyti greitį ir automobilio padėtį eismo juostoje.
Viena naujesnių jos funkcijų – gebėjimas reaguoti į šviesoforo signalus. Naudodama kameras ir kitus jutiklius, sistema tam tikromis sąlygomis gali padėti automobiliui sustoti prieš raudoną šviesą.
Aukštesnėse komplektacijose taip pat siūloma „ID. Light“ šviesos juosta. Ji įrengta priekinėje salono dalyje ir gali pateikti navigacijos nurodymus, informuoti apie įkrovimo būseną ar perspėti apie artėjančią transporto priemonę prieš atidarant dureles.
Automobilyje numatyta ir V2L funkcija, leidžianti iš baterijos maitinti iki 3,6 kW galios išorinius elektros prietaisus. Naudojant specialų adapterį, galima įkrauti elektrinį dviratį ar prijungti stovyklavimo įrangą.
Skirtingos baterijos skirtingiems poreikiams
„Volkswagen ID. Polo“ siūlomas su trimis skirtingos galios elektros motorais ir dviejų tipų baterijomis. Pigiausiose versijose naudojama 37 kWh ličio geležies fosfato (LFP) baterija. Galingiausias 211 AG modelis komplektuojamas su didesne, 52 kWh nikelio, mangano ir kobalto (NMC) baterija.
Naudojant tinkamą DC įkrovimo stotelę, jos bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 24 minutes. Automobilyje taip pat įdiegta vieno pedalo vairavimo funkcija, leidžianti intensyviau lėtinti automobilį atleidus akceleratorių.
Papildomai siūlomas šilumos siurblys, padedantis sumažinti salono šildymui reikalingos energijos kiekį šaltuoju metų laiku.
Konkurse dalyvaujančio „Volkswagen ID. Polo“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: hečbekas
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 155 kW / 211 AG
- Varantieji ratai: priekiniai
- Pavarų dėžė: automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 7,1 s
- Maksimalus greitis: 160 km/val.
- Baterijos talpa: 52 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 454 km
- Elektros energijos sąnaudos: 13,4 kWh/100 km
- Svoris: 1576 kg
- Bagažinės talpa: 441 l
- Ilgis: 4053 mm
- Plotis: 1816 mm
- Aukštis: 1530 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 105 kW
- Pradinė kaina: 24 770 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 37 630 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!