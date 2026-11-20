Šiemet trisdešimtą kartą rengiamame konkurse dalyvaujančių automobilių įvairovė itin didelė – komisijos nariai vertino tiek palyginti nebrangius benzininius ir hibridinius modelius, tiek naujausius elektrinius visureigius bei prabangius automobilius.
Per kelias savaites visi dalyviai buvo išbandyti mieste, užmiestyje ir greitkelyje. Vairavimo įspūdžius papildė specialūs techniniai bandymai, kuriuos padėjo surengti VILNIUS TECH mokslininkai ir konkurso partneriai.
Spalio 28 dieną surengtame „Ignitis ON“ elektromobilių bandyme buvo vertinamos energijos sąnaudos važiuojant greitkeliu. Lapkričio 9–14 dienomis Druskininkuose automobiliai dalyvavo avarinio bei autonominio stabdymo, manevringumo, ergonomikos ir visų varančiųjų ratų pavaros bandymuose.
Mokslininkai taip pat matavo triukšmo lygį salonuose, vibracijas ir kėbulo dažų sluoksnio storį. Siekiant suvienodinti bandymų sąlygas, automobiliai buvo aprūpinti „Continental“ žieminėmis padangomis.
Dėl pagrindinių titulų varžysis devyni modeliai
„Lietuvos metų automobilio“ konkurse dalyviai skirstomi į tris kategorijas pagal bazinę modelio kainą Lietuvoje. Iki 35 tūkst. eurų kainuojančių automobilių kategorijoje į finalą pateko „Kia K4“, „Renault Clio“ ir „Škoda Epiq“.
Iki 50 tūkst. eurų kainuojančių automobilių kategorijoje dėl nugalėtojo titulo kovos „Toyota RAV4“, „XPeng L03“ ir „Zeekr 7GT“.
Daugiau kaip 50 tūkst. eurų kainuojančių automobilių kategorijoje į finalą pateko „Lexus ES“, „Mercedes-Benz GLC“ ir „Volvo EX60“.
Apdovanos geriausius ir kitose nominacijose
Be pagrindinių kainų kategorijų, konkurse bus išrinkti ir geriausiai konkrečioms paskirtims bei savybėms pritaikyti automobiliai.
Dėl „Ignitis ON“ Metų elektromobilio titulo varžysis „Mercedes-Benz GLC“, „Volkswagen ID. Polo“ ir „Zeekr 7GT“.
Įmonėms skirtų automobilių kategorijoje finalininkų trejetas kitoks. Dėl „DKV Mobility“ Įmonės automobilio titulo kovos „Renault Clio“, „Škoda Epiq“ ir „Toyota RAV4“.
Du iš šių modelių – „Renault Clio“ ir „Toyota RAV4“ – taip pat pateko į „Febi Bilstein“ Pro automobilio finalą. Trečiasis pretendentas – „Škoda Peaq“.
Šioje nominacijoje svarbus vaidmuo tenka autoservisų specialistams. Jie vertina automobilių konstrukciją, techninės priežiūros patogumą ir tai, kaip lengvai galima atlikti dažniausiai pasitaikančius remonto darbus.
Dėl „Autoplius“ Metų inovacijos titulo varžysis „Lexus RZ 550e F SPORT“, „Volvo EX60“ ir „XPeng X9“. Visi trys modeliai išsiskiria skirtingomis technologijomis.
„Lexus RZ“ turi elektroninę „Steer-by-wire“ vairavimo sistemą, kurioje nėra įprastos mechaninės jungties tarp vairo ir priekinių ratų. Vairuotojo veiksmai perduodami elektroniniais signalais, pagal kuriuos valdomas ratų pasukimas.
„Volvo EX60“ išsiskiria baterijos integravimo į kėbulo konstrukciją sprendimu, o „XPeng X9“ turi projekcinį ekraną, kuriame gali būti rodomas automobilio kamerų perduodamas vaizdas.
Metų saugiausio automobilio nominacijoje, kurią globoja „Transeksta“, dėl titulo varžysis „Hyundai IONIQ 3“, „Volkswagen T-Roc“ ir „Zeekr 7GT“.
Atskiro dėmesio sulaukė ir Metų 4×4 nominacija, kurioje finalininkų yra ne trys, o keturi. Dėl šio titulo varžysis „Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ“, „Omoda 9“, „Toyota Hilux“ ir „Zeekr 7X“.
Dėl „Metų vairo“ – trys tituluoti lenktynininkai
Kartu su geriausiais automobiliais bus apdovanotas ir vienas iš Lietuvos automobilių sporto atstovų. Šiemet į „Metų vairo“ finalą pateko Karolis Raišys, Rytis Gurklys ir Vaidotas Žala. Kiekvienas jų 2026 metais pasiekė reikšmingų rezultatų.
K. Raišys, vairuodamas 1978 metų „Land Rover 109“, triumfavo „Dakar Classic“ varžybose.
V. Žala taip pat iškovojo pergalę Dakaro ralyje – jis tapo sunkvežimių įskaitos nugalėtoju. Be to, šiemet antrą kartą iš eilės pelnė Lietuvos ralio čempiono titulą.
Trečiasis finalininkas R. Gurklys rugsėjį Portugalijoje iškovojo Europos ralio kroso RX3 klasės čempiono titulą.
Finalininkus bus galima apžiūrėti Vilniaus centre
Jubiliejinio „Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso nugalėtojai paaiškės lapkričio 28 dieną Vilniuje, viešbutyje „Grand Hotel Vilnius“.
Tą pačią dieną nuo 12 valandos S. Daukanto aikštėje bus galima iš arti apžiūrėti visus devynis pagrindinių kainų kategorijų finalininkus ir tris automobilius, pretenduojančius į Metų elektromobilio titulą.
Kol komisija rengiasi paskutiniam sprendimui, savo favoritą gali išrinkti ir visuomenė. Portale tv3.lt vyksta balsavimas dėl „Tautos automobilio“ titulo, kurio nugalėtoją išrinks patys skaitytojai.
„Lietuvos metų automobilio“ konkursą nuo 1997 metų organizuoja Lietuvos žurnalistų autoklubas. Šiemet vyksta trisdešimtieji rinkimai, kuriuose automobilius vertina dešimties automobilių žurnalistų ir ekspertų komisija.
Galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti lapkričio 28-osios vakarą.
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