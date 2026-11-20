Anot jų, šeštadienio naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną daug kur protarpiais numatomi krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje 4–6 laipsniai šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienį daug kur protarpiais numatomi krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį ir rytą vietomis plikledis. Vėjas daugiausia vakarų, 8–13 m/s, pajūryje naktį gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 19 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Minijoje ties Priekule – iki 42 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 36 cm, Tenenyje ties Miestaliais – iki 27 cm, Minijoje ties Lankupiais – iki 23 cm, Akmenoje–Danėje ties Klaipėda – iki 22 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 30 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–9, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 5, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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