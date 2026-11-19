Pasak sinoptikės, šiuo metu Lietuvą veikia ciklonas Uma, kurio pietrytinė dalis kartu su atmosferos frontų debesimis jau pasiekė šalį.
„Tai ciklono, vardu Uma, pietrytinė dalis mus su atmosferos frontų debesimis pasiekė, ketvirtadienį ir penktadienį plėsis link Latvijos ir Estijos. Ketvirtadienį ir penktadienį mes būsime pietinėje šio ciklono dalyje.
Ketvirtadienis bus kiek ramesnis ir šiltesnis, palis ar dulksnos, tad bus miglota. Penktadienis jau labiau darganotas, daugiausia lietus laistys, dieną vėjas suksis į pietvakarius, vakarus, stiprės, bus jau vienu, kitu laipsniu vėsiau“, – rašė E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, savaitgalį ciklonas Uma pasieks Suomiją ir dar labiau sustiprės.
„Savaitgalyje ciklonas Uma pasieks Suomiją ir dar labiau užsisuks, pūs dar stipresni vakarinių krypčių vėjai, šaltesnis oras iš šiaurės brausis, tad su lietumi dažniau šlapios snaigės maišysis, nuo sekmadienio jau dažniau ir sausos snaigės kris, o su stipresniu vėju dar labiau žvarba pasijaus.
Pagal dabartinius duomenis tas pats „nenuorama“ ciklonas, vardu Uma, pirmadienį ir antradienio naktį sugrįš arčiau Lietuvos, dar šaltesnis oras su juo iš šiaurės plūstels, bus vis dar vėjuota ir žvarbu, o dangus jau dažniau snaiges barstys“, – prognozavo ji.
Anot E. Latvėnaitės, šaltesni orai turėtų išsilaikyti iki kitos savaitės pabaigos. Nors vėliau vėjas aprims, o kritulių sumažės, naktimis gali susidaryti rūkas, šarma ir plikledis.
„Pagal dabartinius duomenis, šaltesni orai laikysis iki kitos savaitės pabaigos, bet vėjas jau aprims, kritulių jau irgi bus nedaug.
Vėjui aprimus naktimis kartais šalti rūkai drieksis, šarma paviršius balins, dar ir plikledis prisidės, tad būkite atsargūs prasidedant žiemiškesniems orams“, – įspėjo sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., daug kur lis arba dulksnos, gausesni krituliai numatomi naktį ir rytą. Dieną lietus bus protarpinis, kai kur trumpam liausis. Daugelyje rajonų išliks miglota. Naktį pūs pietų, pietryčių vėjas, 5–10 m/s, dieną pietvakarių, vakarų vėjas šiauriniuose rajonuose sieks 4–8 m/s, pietinėje šalies dalyje – 7–12 m/s. Pajūryje gūsiai gali siekti 15 m/s. Naktį temperatūra bus 3–6°C, dieną – 6–8°C.
Penktadienį, lapkričio 20 d., naktį ir pirmoje dienos pusėje numatomas gausesnis lietus. Vėliau lis protarpiais, o vakare vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose krituliai gausės, lietus jau maišysis su šlapdriba. Naktį pūs pietų, pietryčių vėjas, 6–11 m/s, dieną pasisuks iš pietvakarių, vakarų ir sustiprės iki 7–12 m/s. Gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje – 16–18 m/s. Naktį temperatūra bus 2–4°C, dieną – 4–7°C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 21 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai – lietus maišysis su šlapdriba. Vakare jau vyraus šlapdriba ir nedidelis sniegas. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje – 16–18 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –3 iki 2°C, šalčiausia bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, o pajūryje laikysis 3–5°C šiluma. Dieną bus 2–4°C, pajūryje – 5–6°C.
Sekmadienį, lapkričio 22 d., vietomis protarpiais kris nedideli krituliai, daugiausia naktį ir rytą. Vyraus šlapdriba ir sniegas. Vėjas bus vakarų krypčių, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra bus nuo –2 iki 2°C, dieną – 1–3°C, šilčiausia pajūryje, kur bus apie 4–5°C.
Pirmadienį, lapkričio 23 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai. Naktį daugiausia kris nedidelis sniegas, dieną pajūryje gali pasirodyti viena kita šlapia snaigė. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15 m/s, pajūryje – 16–18 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –3 iki 1°C, pajūryje bus 2–4°C, dieną – 1–3°C, pajūryje apie 4–5°C.
Antradienį, lapkričio 24 d., vietomis protarpiais šiek tiek pasnigs, daugiausia naktį. Naktį pūs šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s, dieną jis pasisuks iš šiaurės, šiaurės rytų ir susilpnės iki 3–7 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 0–4°C šalčio, dieną svyruos nuo 0 iki 2°C šilumos.
Trečiadienį, lapkričio 25 d., ženklesnių kritulių nenumatoma. Vėjas bus nepastovios krypties, 2–6 m/s. Naktį temperatūra sieks –1–5°C, dieną bus apie 0–2°C šilumos.
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