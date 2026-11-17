Orus Europoje rytoj lems viena labai didelė žemo slėgio sritis. Aukštam slėgiui vietos bus tiktai toli rytuose, kalbėjo N. Šulija.
Kaip teigia sinoptikas, beveik visame žemyne dangų dengs debesys, vietomis gana stori. Pragiedrėjimų ir saulės bus, bet labai mažai.
Beveik vasariškai šilta bus kai kur pietuose, kiek atšils ir didžiojoje žemyno dalyje. Gaivu liks rytuose.
Romoje rytoj trumpai palis ir šils iki 20 laipsnių, Barselonoje saulė pro debesis ir šils iki 23, Paryžiuje saulė pro debesis ir 14 laipsnių šilumos, Londone irgi saulė pro debesis ir šils iki 12. Berlyne bus debesuota, lietinga ir 10 laipsnių, Varšuvoje irgi lietus ir taip pat 10 laipsnių.
Kokie orai laukia Lietuvoje?
Pasak N. Šulijos, Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai, visur kurį laiką lijo. Artimiausią naktį vyraus debesuoti orai, pragiedrulių bus, bet mažai. Vietomis nulis negausus lietus, kai kur rūkas ir plikledis. Dieną daug kur palis, bet ir vėl negausiai. Vietomis atkakliai nenorės sklaidytis rūkas.
Temperatūros atžvilgiu kol kas didesnių pasikeitimų nebus. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1–3 laipsniai šilumos, kai kur apie 0, iš čia ir plikledžio tikimybė. Rytoj dieną oras neskubėdamas sušils iki 4–6, prie pat jūros kai kur 7–8 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, ir artimiausią parą orai bus pilki, drungni ir drėgni. Jie bus debesuoti, pragiedrėjimų mažai. Ir naktį, ir dieną bus lietaus, daugiausia negausaus. Ir naktį, ir dieną vietomis boluos rūkas. Naktį vyraus 1–3 šilumos, kai kur apie 0, dėl to bus ir plikledžio tikimybė, dieną vyraus 4–6 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį protarpiais lis, dieną irgi vietomis palis, bet jau trumpai ir mažai. Naktį atvės iki 4–6, prie jūros bus apie 8 laipsnius, dieną bus iki 6–8, prie jūros 9 laipsnių šilumos.
Penktadienis bus lietingas, pavakare šiaurės vakaruose gali pasirodyti ir šlapios snaigės. Bus vėjuota. Žemiausia temperatūra naktį bus vėl apie 4 – 6 laipsnius, dieną tokia ir liks, popiet pradės gana sparčiai kristi.
Ką gi, kol kas bus nešalta, pilka, drėgna ir vėjuota – įprasti lapkričio orai“, – prognozavo sinoptikas N. Šulija.
Visą N. Šulijos orų prognozę galite stebėti straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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